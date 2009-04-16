Bu gelinlik damatların gözünü korkutacak

2009 adet tavuskuşu tüyünden dikilmiş ve 1.5 milyon dolara mal olan gelinlik damatların gözünü korkutacak



Düğününüzün gerçekten akıllarda yer etmesini istiyorsanız, tam 2009 adet tavuskuşu tüyünden dikilmiş bu gelinliğe alıcı gözüyle bir bakın. 1.5 milyon dolara (2.39 milyon TL) mal olan tasarım, sekiz işçinin 40 günlük çalışmasının eseri.The Daily Mail’in haberine göre ortalama bir erkek tavus kuşu yıllık tüy dökme döneminde 200 tüy döküyor. Bu, elbise için 10’dan fazla tavus kuşunun tüyleri kullanıldı demek oluyor. Ancak gelinliğin göz alıcı renklerine ve tüm ihtişamına rağmen gelin adaylarına tavus kuşu tüyünün bazı kültürlerde kötü şans anlamına geldiğini hatırlatmak gerek..





