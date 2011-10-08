-Bu gece gözlerinizi gökyüzünden ayırmayın ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Ankara Üniversitesi Rasathanesi, bu akşam başkentlilere ''Ejderha Gök Taşı Yağmurları''nı izlettirmek için özel bir etkinlik düzenledi. AA muhabirinin Rasathane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Gözlemevi her ay gerçekleştirdiği halk günü etkinliklerinden birini, bu akşam gerçekleştirecek. Bu akşamki, etkinlik tüm dünyada kutlanacak Uluslararası Ay Gözlem Gecesi etkinliğini ve 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Ejderha Gök Taşı Yağmuru gözlemini de içerecek. Uluslararası Ay Gözlem Gecesi, Ay yüzeyinin 50 kilometre yukarısında dolanan ve eşi benzeri olmayan fotoğraflar çeken LRO uydusunun verilerini ve bilimin eğlenceli yüzünü halka ulaştırmak için düzenleniyor. Bu kapsamda 8 Ekim gecesinde tüm dünyada gözlemevleri ve astronomi toplulukları tarafından yüzlerce gözlem gecesi, festival ve parti düzenleniyor. ''Ejderha Gök Taşı Yağmuru'' kapsamında ise gökyüzünün açık olması durumunda saatte yaklaşık bin gök taşı (akanyıldız) izlenebilecek. Bu gök olayının gözlenmesi için en elverişli yerler Doğu Avrupa bölgesi, Türkiye ve Mısır olacak. Akşam saat 19.30'da başlayacak olan etkinlikte, Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Birol Gürol tarafından bir sunum yapılacak. Katılımcılar, gök bilim hakkında merak ettiklerini öğrenme, etkinlik sırasında gözlenecek olaylar ve gök cisimleri hakkında bilgi alma ve güncel gök bilim haberlerini dinleme fırsatını yakalayacaklar. Sunumun ardından açık havada belgesel gösterimi ve uzmanlar eşliğinde gökyüzü tanıtımı yapılacak. Katılımcılar teleskoplarla ilginç görüntüler sunan kraterleri, dağları ve ovalarıyla Ay'ı gözleyecekler. Ay'ın güneydeki en ilgi çekici yüzey şekillerinden biri olan 85 kilometre çapında ve yaklaşık 4 kilometre derinliğindeki Tycho krateri bunlardan bir tanesi. Etkinlikte teleskoplarla Ay gözleminin yanı sıra Jüpiter gezegeni ve uydularıyla Andromeda Galaksisi gibi cisimler de gösterilecek.