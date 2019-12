Bu gece Berat Kandili

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, “Bu mübarek gecede, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım” dedi.



Bardakoğlu, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, 16 Ağustos cumartesi gününü pazara bağlayan gecenin Berat Kandili olduğunu belirterek, “Berat Kandili'nin, içlerinde Allah'a kulluk görevini yerine getirmede kusur ve yanlışının olduğunu hissedenlerin Yüce Allah'a yönelerek, onun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gece olduğunu” ifade etti.



“Yüce Allah'ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilmenin hemen her müminin temel gayesi olduğuna” işaret eden Bardakoğlu, üç aylara girilmesiyle idrak edilmeye başlanan bu tür mübarek gün ve gecelerin, manevi hayatta öze dönme ve müminlerin kendilerini yenilemelerine fırsat sunan, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun şekilde yaşanmasını sağlayan, ilahi af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan bereket yüklü zaman dilimleri olduğunu vurguladı.



Bardakoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Bu mübarek gecenin bize sunduğu manevi iklimde beratımızı almamızın Yüce Rabbimizin ilahi mesajına kulak vermekle, ahlaki erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını bir kez daha anlarız. Başkalarının hak ve hukukuna riayetin temel dini ödevlerimizden olduğunu, harama el uzatmanın, kul hakkı ihlalinin bizi ilahi mağfiretten uzaklaştıracağını biliriz. Yaradanına, kendisine, yakın-uzak çevresine ve bütün insanlığa karşı sorumlulukları bulunan bir varlık olduğumuzu bu gecede tekrar hatırlar, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgularız.





Öyleyse gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğunu fark edelim. İnsanı insan olduğu için sevip, yaradandan dolayı hoş görüp dünyaya biraz da rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumları ekelim. Yalan, gıybet ve iftira gibi bizi birbirimize düşman eden kötülüklerden uzak duralım. Düşmanlık, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak, dostluk, kardeşlik, huzur ve güven içinde bir hayat sürdürmeye gayret edelim. 'Müminler ancak kardeştirler.(Hucurât,10)', 'Parçalanıp bölünmeyin.(Âl-i İmrân,103)' ayetlerindeki tavsiyeleri bir kere daha düşünerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim. Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) ifadesiyle birbirimizi sevmedikçe olgun bir imana sahip olamayacağımız gerçeğini asla unutmayalım.”





Bardakoğlu, “toplumları derinden sarsan sayısız sorunun yaşandığı günümüz dünyasında, huzur ve barışın, insanlık onuruna yakışır aydınlık bir geleceğin inşası için herkese ciddî görevler düştüğünü” anımsatan Bardakoğlu, hayatın daha yaşanabilir kılınması için ailevi ve sosyal ilişkilerde sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörünün öne çıkarılması gerektiğine işaret etti.





Bardakoğlu, böyle “feyizli ve bereketli gecelerde” anne ve babaların hayır dualarının alınması ve insani ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, sevinçlerin ve nimetlerin paylaşılması, zayıfların ihtiyaçlarının giderilmesi, muhtaçların dertlerine derman olunması ve acıların dindirilmesi gerektiğine dikkati çekti.





Türk Milleti'nin ve bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlayan Bardakoğlu, “Bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insanlık aleminin barış ve huzuruna vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.



KANDİL GECESİ ETKİNLİĞİ



Bu arada, Berat Kandili dolayısıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Gönenli Mehmet Efendi Şehitler Camisi'nde mevlit okunacak. TRT 1'den saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak mevlitte, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Bekaroğlu konuşma yapacak.



Ayrıca, Ankara Maltepe Camisi İmamı Mustafa Demir, Süleymaniye Camisi Müezzini Mehmet Duman, Hacı Bayram Camisi İmamı Ahmet Karalı ve 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Adem Kemaneci de Kuran okuyacak.



Bursa Kayhan Camisi Müezzini ve geçen yıl Kuranı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olan İbrahim Altıntaş ile çeşitli illerden gelen imam ve müezzinler de mevlit okuyacak.



Balıkesir İl Müftüsü Necdet Çetin'in dua okuyacağı gecede, Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korusu da ilahiler söyleyecek.