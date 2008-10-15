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Ekonomi

Bu fuara zenginler giremez

Zenginler değil, süper zenginler girebilir. En lüks markaların sergilendiği Milyonerler Fuarı ilk kez Türkiye'de düzenlenecek.

15 Ekim 2008 03:00

Bu fuara zenginler değil, süper-zenginler girebilir... 500 bin dolarlık saatlerden, 7 milyon dolarlık gerdanlık setine, 7.5 milyon euroluk yatlara kadar en lüks markaların sergilendiği Milyonerler Fuarı ilk kez Türkiye'de düzenlenecek. Fuarın ziyaretçileri için belirli kriterler söz konusu...

Dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen Miklyonerler Fuarı, bu yıl Türkiye'de. İlk defa düzenlenecek Milyoner Fuarı’nda, 500 bin dolarlık saatlerden, 7 milyon dolarlık gerdanlık setine, 7,5 milyon euroluk yatlara kadar pek çok alanda yeni ürün sergilenecek. Fuarda en pahalı lüks tüketim markaları görülebilecek.

Türkiye’nin yanısıra çevre ülkelerde yaşayan üst gelir gruplarının lüks tüketim gereksinimlerine cevap vermek üzere düzenlenen Milyoner Fuarı, 30 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Milyoner Fuarı’nda, 500 bin dolarlık saatlerden, 7 milyon dolarlık gerdanlık setine ve 7,5 milyon euroluk yatlara kadar pek çok alanda yeni ürün sergilenecek. Dünyanın en pahalı lüks tüketim markalarının görülebileceği fuarda Aston Martin, Saab, Rixos Hotels, House of Baguettes, Cartier, Jacob&Co, Frank Müller ve Vertu’nun aralarında bulunduğu üst segment markalarların ürünleri yer alacak.

Fuarın ziyaretçileri için de belirli kriterler söz konusu. Ziyaretçilerin büyük bölümü, bir komite tarafından özel olarak seçilmiş davetlilerden oluşuyor.

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