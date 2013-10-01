Bu fotoğrafta kendiniz bulmak için 36 yıl harcamalısınız

'The Faces of Facebook' adlı uygulama 1.15 milyar Facebook kullanıcısının profil fotoğrafığını bir karede topladı. Uygulamanın yaratıcısı tüm fotoğraflara tek tek bakmanın 36 yıl süreceğini iddia etti.

Bu görüntü bozuk bir televizyon ekranına ait değil, 1.15 milyar Facebook kullanıcısının biraraya geldiği bir kare.

ABD’li yazılımcı Natalia Rojas tarafından geliştirilen 'Faces of Facebook' uygulaması, 1.15 milyar Facebook kullanıcısının profil fotoğraflarını topladı. Uygulamada tek tek profil fotoğraflarını incelemek ve sayfalarını ziyaret etmek mümkün. Ancak Rojas bu incelemenin 36 yıl, 5 ay, 9 gün ve 6 saat süreceğini öne sürdü.

Dev Facebook fotoğrafının bir parçası olmak için Facebook üzerinden uygulamaya katılmak yeterli. Uygulama her kullanıcıya bir ‘yüz numarası’ veriyor. Bu numara sayesinde kendinizi ve diğer numarasını paylaşan arkadaşlarınızı fotoğraf üzerinden bulabilirsiniz.

Kullanıcıları ‘Facebook’a katılma tarihine bakarak’ kronolojik olarak fotoğrafa yerleştiren uygulama her geçen gün daha da büyüyor.