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Yaşam

Bu fotoğraf ne Kandil'de çekildi ne de fotoğraftaki Çağdaş Kaplan!

KCK Basın Davası'nda polisin delil olarak sunduğunu Kandil fotoğrafındaki kişinin sanık Çağdaş Kaplan olmadığı ortaya çıktı!

05 Şubat 2013 13:15

KCK Basın Davası’nın dünkü duruşmasına anadilde savunma hakkı talebinin yasal düzenlemeye rağmen mahkeme tarafından ‘değerlendirmeye alınmasının’ yanı sıra “Kandil fotoğrafı” delili damga vurdu. Davada yargılanan DİHA İstanbul muhabiri Çağdaş Kaplan’a ait olduğu iddia edilen ‘Kandil tabelası’ önündeki fotoğraftaki kişinin Kaplan olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TMŞ), davaya bakan savcılığa delil olarak gönderdiği fotoğrafta Kaplan’ın Konya’nın Kandil kasabası önünde çektirdiği fotoğrafta Kandil Dağı’nı ‘ima ederek’ poz verdiği iddia edilmişti. Avukatların talebi üzerine iddianameye koyulan fotoğrafla ilgili suçlama "Konya'nın Kandil kasabası tabelası altında fotoğraf çektirerek kırsala göndermede bulunmak"tı.

 

'Fotoğraftaki kişi başka!'

 

Mahkeme heyeti talep üzerine fotoğrafı avukatlara ulaştırdı. "Kandil tabelası altında fotoğraf çektirmek" suçlaması fotoğrafın suçlanan kişiye ait olmadığının anlaşılmasıyla ortadan kalktı. Kaplan, bu 'delil'in de aralarında yer aldığı suçlamayla 1,5 yıldır tutuklu yargılanıyordu.

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