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Bu fotoğraf davalık oldu

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - Geçen hafta eşi Demet Akalın’la Bodrum’a giden Önder Bekensir, bir erkek arkadaşıyla Zodiac’ta objektiflere yansıyan pozu ve tatiline eşi olmadan devam ettiği iddiasına ateş püskürdü.

Erkekliğimi yargılamadan arşivime baksınlar

Fotoğrafta bir erkek arkadaşının kolunun altına girmiş halde görünen Bekensir, Akalın’la 18 Mayıs’ta gittiği Bodrum’dan 20 Mayıs’ta birlikte döndüklerini belirtti. Bekensir bunu ispat etmek için de kendisinin ve Akalın’ın kredi kartıyla satın aldıkları uçak biletleri sayesinde kazandıkları mil puanı bilgilerini gazetecilere gönderdi. Erkekliğine de laf söylendiği için yasal haklarını kullanacağını belirten Bekensir, şöyle konuştu:


‘Gülünç bir durum’

“Bu iftirayla avukatım uğraşıyor. Çünkü erkekliğimle ve haysiyetimle alakalı komik ve gülünç bir durum var ortada... Yanımdaki arkadaşımız Cem... Cem, Demet Hanım’ın da arkadaşı. O poz Zodiac’ın üstündeyken motora gaz verilince ortaya çıkmış bir kaç saniyelik bir an... Zodiac hızla giderken benim oraya doğru düştüğüm sırada çekilen bir kare o. Eğer ki, benim erkekliğim yargılanmak isteniyorsa kalkıp önce bir arşivime baksınlar. Google’daki arşivde kimler var, kimler yok iyice görsünler, ondan sonra beni yargılasınlar. Beni her türlü pozisyonun içine koyabilirler ama şu bahsettikleri konu çok komik.”

İlk evliliğini Ağustos 2008’de Süreyya Yalçın’la yapan Önder Bekensir, Yalçın’ı ABD’li eski sevgilisi Courtney Jacobs’la aldatınca boşanmış, ardından Irmak Atuk’la nişanlanmıştı.




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