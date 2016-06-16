Bu fotoğaf mazide kaldı; Hakan Şükür'ün Cumhurbaşkanı'na hakaret davası başladı

Eski Milli Futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret sayılan 15 Şubat 2015 tarihinde attığı tweetlerden dolayı hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya başlandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Yüksel Koç'un haberine göre, Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki Recep Tayyip Erdoğan ile sanık Hakan Şükür katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Mahkeme hakimi Meral İzgi, sanık Hakan Şükür’e çıkarılan davetiyenin, sanığın taşınması nedeni ile bila tebliğ edildiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan Hakan Şükür’ün Avukatı Ali Onur Güncel, “Müvekkilim Amerika’ya taşınmıştır. Esasında soruşturma aşamasındaki savunması ile yetinilmesi mümkündür. Mahkeme aksi kanaatte ise müvekkil ile irtibata geçip Amerika’daki adresini dosyaya sunacağız” dedi.



Hakim adresin gelecek celseye kadar bildirilmesine karar verdi



Bunun üzerine mahkeme hakimi Meral İzgi, Şükür’ün Avukatı Günçel’e müvekkilinin Amerika’daki adresini gelecek celseye kadar bildirmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili İdris Kurt tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Şükür’ün 15 Şubat 2014 tarihinde Twitter hesabı üzerinden attığı tweette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirtiliyor. Şüpheli Hakan Şükür’ün, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, Şükür’ün “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

