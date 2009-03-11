'Bu filmi umuda adadık'

Mahsun Kırmızıgül’ün ikinci filmi “Güneşi Gördüm”, önceki gün düzenlenen galayla izleyici karşısına çıktı.



Ünlü isimleri görmek için fuayeye akın eden kalabalık, içeride izdiham yaşanmasına yol açtı.



Fuayede izdiham



Galaya sanat dünyasından birçok ünlü simanın katılması ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin fuayeyi doldurması, ikinci kez yönetmen koltuğunda oturan Mahsun Kırmızıgül’ü sevindirdi. Gördüğü ilgi karşısında duygulanan Kırmızıgül, “Film yarın vizyonda ve bizim olmaktan çıkıp halkla bütünleşecek. Bu filmi çocuklara ve umuda adadık” dedi.



Tam kadro geldiler



Film ekibinin tam kadro hazır bulunduğu gecenin konukları arasında Orhan Gencebay, Sevim Emre, Azra Akın, şenay Akay, Mehmet Sevigen, Selen Sevigen, Burak Kut, Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Acun Ilıcalı, Sinem Kobal, Mustafa Altıoklar ve Pamela Spence de vardı. Kalabalık nedeniyle bazı davetliler ezilme tehlikesi yaşadı

