Bu evin herşeyi ters

Antalya'nın Alanya İlçesi Kargıcak Beldesi'ndeki Goldcity Turizm Kompleksi’nde bulunan ters ev, görenleri şaşırtıyor. Çatısı, balkonu, bahçesi, ağacı ve tuvaleti ters olan ev, kısa sürede turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği bir mekan haline geldi.

Akdeniz Bölgesi'nin en büyük turizm kompleksi Goldcity'de 2 yıl önce inşaatına başlanan, 2008 Şubat ayında tanıtım ve satış pazarlama ofisleri olarak hizmet veren ters evin içerisinde bulunan bir tuvalet de özel olarak ters dizayn edildi. Klozetin tavanda, ışık sisteminin zeminde olduğu evde tuvaletin kapı kolu yukarı çekilerek açılıyor. Balkonları ve pencereleri ters dizayn edilen evin çatısı da zeminde oluşturuldu. Ters evin önünde yine ters olarak dikilmiş bir kuru ağaç ile evin saçaklarından aşağı doğru sarkan ağaç da görenlerin ilgisini çekiyor.



BENZERİNİ ABD'DE GÖRMÜŞ

Ters evin bir benzerini birkaç yıl önce ABD'nin Florida Eyaleti Orlando şehrindeki Wonderwork'da gördüğünü söyleyen Aydoğan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan, benzer bir evi Alanya'da inşa ettirdi. 2 katlı ters evin maliyetinin normal evlere harcanan paranın 2 katı olduğunu belirten Aydoğan, evin dayanım ve zemin mukavemeti için özel çimento ve demir kullanıldığını söyledi.

Türkiye’nin ilk ve tek ters evini yaptırdığını kaydeden Kerim Aydoğan, “Normal görünüme sahip evlere göre çok fazla ilgi çekiyor. Şu an tanıtım ve satış pazarlama ofisi olarak kullanılan ters evde hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler için bağış kutusu açacağız. Kutuda toplanacak para kadar biz de ekleyip Alanya Kaymakamlığı tarafından belirlenecek yardım kuruluşlarına bağışlayacağız” diye konuştu.







