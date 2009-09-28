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Yaşam

Bu eşşekler kesilip soframıza gelecekti

Adana Yüreğir'deki eve yapılan operasyonda 120 kilogram eşek eti ve kesilmek üzere bekletilen 41 eşek bulundu.

28 Eylül 2009 03:00

Adana Yüreğir'deki eve yapılan operasyonda 120 kilogram eşek eti ve kesilmek üzere bekletilen 41 eşek bulundu. Kurtarılan eşekler köylülere dağıtılacak.



Bir kamyoneti durduran jandarma ekipleri araçta 80 kilo eşek eti buldu. Sürücünün ifadeleri üzerine Adana’da bir eve baskın yapan jandarma kesilmeyi bekleyen 41 eşeği kurtardı.

Adana’nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar beldesi yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti takibe alıp durduran jandarma ekibi, yaptığı aramada 80 kilo eşek eti buldu. Kamyonet sürücüsü Eyüp A.’yı gözaltına alan jandarma, zanlının ifadeleri üzerine zabıta ekipleriyle birlikte Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir eve baskın yaptı. Ekipler, iki katlı evin alt katında 41 eşek buldu. Kesilmek üzere bekletilen hayvanlar arasında gebe olanlar vardı. Evde ayrıca 120 kilogram eşek eti ele geçirildi. Eşekler çevre köylerdekilere ücretsiz dağıtılacak.

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