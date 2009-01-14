Bu e-postaya sakın aldanmayın!

Son günlerde internet ve elektronik postalarda 'Merkez Bankası'ndan bir uyarı' başlığıyla dolaşan mesajın sanal dolandırıcıların işi olduğu ortaya çıktı.



Yüzlerce sitede bulunan mesajla, bazı dolandırıcılar, vatandaşın bankamatik şifresini öğrenmek için Merkez Bankası'nın adını kullanıyor. 'Eğer bir gün ATM makinelerinden bir soyguncu tarafından para çekmeye zorlanırsanız PIN kodunuzu ters girmeniz halinde (Örn. 1234 yerine 4321 gibi); makine parayı veriyor ancak bu arada polis de çağırıyor.' şeklinde mesajlar atan kişilerin yeni bir dolandırıcılık şebekesi olabileceği belirtiliyor.



Uzmanlar, ATM'lerin polis çağırmasının teknolojik olarak mümkün olmadığını belirtirken, bu mesajlarla vatandaşın banka kartı şifresinin kolaylıkla öğrenileceği ve hesapların boşaltılabileceği uyarısında bulunuyor.



Yüzlerce sitede bulunan ve maillerle yaygınlaşan mesajın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na atfen yapılması vatandaşa inandırıcı geliyor. Bazı sitelerde sadece mesaj yer alırken bazılarında mesajın başında ve sonunda Merkez Bankası ve ATM'den para çekme, Merkez Bankası'ndan uyarı şeklinde yer alıyor. İnternet arama motoru google'a "Eğer bir gün ATM makinelerinden bir soyguncu" yazıldığında birçok sayfada söz konusu metin kullanıcıların karşısına çıkıyor. Mesajın altında ayrıca, 'Bu konuyu çok nadir kişinin bildiği için, mümkün olduğunca çok kişiye bildirelim' notu yer alıyor. Bu not ile daha çok kişinin banka kartı şifrelerinin öğrenilmesi amaçlanıyor.



‘Mesajda yazanların aslı astarı yok’



Cihan, söz konusu uyarı mesajının MB tarafından atılıp atılmadığını Merkez Bankası yetkililerine sordu. Yetkililer, konuyla ilgili vatandaştan da telefonlar geldiğini belirterek, "Bizim vatandaşlara böyle bir çağrımız olmadı. Eğer olsa bunu resmi bir açıklamayla yaparız. Zaten mesajlardaki gibi makinenin polis çağırması teknolojik olarak mümkün değil." açıklaması yaptı.



Bankadan üst düzey bir yetkili, internet üzerinden yayılan bu mesajların dolandırıcıların yeni bir yöntemi olabileceğine dikkat çekti. Merkez Bankası'nın böyle bir uyarıda bulunmadığını dile getiren aynı yetkili, "Böyle bir şey yok. Atılan mesajda yazanların aslı astarı yok." dedi.



İşte o elektronik posta



"T.C. MERKEZ BANKASI'ndan bir uyarı..Dağarcığınızda bulunsun...

Eğer bir gün ATM makinelerinden bir soyguncu tarafından para çekmeye zorlanırsanız PIN kodunuzu ters girmeniz halinde (Örn. 1234 yerine 4321.. gibi). Makine parayı veriyor ancak bu arada polis de çağırıyor. Bu konuyu çok nadir kişinin bildiği için, mümkün olduğunca çok kişiye bildirelim. T.C. MERKEZ BANKASI

