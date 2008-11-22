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Spor

Bu Dwight'ın eseri!...

Temsilcimiz Hidayet Türkoğlu'nun for ma giydiği Orlando Magic, İndiana Pacers'ı 100-98 yenmeyi başardı...

22 Kasım 2008 02:00

Conseco Fieldhouse Arena'da gecenin önemli maçında temsilcimiz Hidayet Türkoğlu'nun for ma giydiği Orlando Magic, İndiana Pacers'a konuk oldu. 


Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen kısa sürede toparlanan ve son 4 maçını kazanmayı başaran Orlando Magic, ligin zayıf takımlarından Indiana Pacers'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

Conseco Fieldhouse Arena'da gecenin önemli maçında temsilcimiz Hidayet Türkoğlu'nun for ma giydiği Orlando Magic, İndiana Pacers'a konuk oldu. Başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı konuk ekip Orlando Magic 100-98 kazanarak galibiyet serisine devam etti.

Orlando'da galibiyete önemli katkı yapan isimler, 24 sayı ve 17 ribaund- 5 blockla All-Star pivot Dwight Howard yıldızlaştı.

Bu maçta beklenen performansı sergilyemeyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 3 sayı – 3 ribaunt – 2 asist – 2 top çalmayla salondan ayrılırken, tecrübeli skorer Rashard Lewis 23 sayı – 6 top çalma – 5 ribauntla hücumda takımına önemli katkı yaparken, Jameer Nelson da 22 sayı – 9 asist – 3 ribauntla maçı noktaladı. 

Ev sahibi ekipte Marquis Daniels'ın 25 sayı – 5 ribaunt – 1 blok – 1 top çalması galibiyet için yeterli olmazken, T.J. Ford 22 sayı – 6 ribaunt – 4 asistle, Danny Granger da 21 sayı – 6 ribaunt – 3 asistle oynadı.

Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı  ve ilk çeyreği 34-28 önde kapatmayı bildi. Yüksek skorla başlayan maçın ikinci çeyreğinde takımlar daha kontrollü oynamaya çalıştılar ve bu çeyrekte de 22-20 Orlando Magic üstünlük sağladı.

Üçüncü çeyrekte Pacers yeniden daha komple bir oyun sergiledi ve Daniels'ın basketleriyle bu süreyi de 20-23 önde kapatmayı bildiler.

Oldukça çekişmeli geçen 4. çeyrekte Orlando adeta yeniden doğdu ve 21-14'lük bir skor yakalayarak maçı uzatmaya taşıdı. Normal süresi 91-91 sona eren maçın ilk uzatma periyodunda rakibine 9-7 üstünlük sağlayan Orlando Magic salondan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kobe fırtınası

LA Lakers, Staples Center'da Denver Nuggets'ı konuk etti. Gecenin bu önemli maçında ev sahibi ekip salondan 104-90 galip ayrılmasını bildi. 

Lakers'ın süper starı Kobe Bryant'ın 29 sayılık performansıyla sonuca gitmekte zorlanmayan Los Angles, Bynum'un 13 sayı-13 ribaund'lık performansıyla double double yaptığı maçta farkı da açmasını bildi.

Maçın başından sonuna  üstünlüğünü hissettiren Lakers, 35-20 gibi bir skorla kapatarak, kolay bir maç çıkartacağının da sinyallerini verdi. İkinci çeyrekte de  32 sayıya ulaşan LAkers, buna karşılık 27 sayıyı potasında gördü.

Üçüncü çeyrekte kontrollü oynayan ev sahibi Nuggets potasına 21 sayı gönderirken, kendi potasında da 20 sayı gördü. Son çeyreğe 21 sayı farkla giren Lakers kendisini çok fazla yormazken, Nuggets'ın 23-16'lık performansı farkı 14 sayıya indirmesinin dışında önemli bir etki yapmadı.

Konuk ekipte 18 sayı atan Nene ve bencten gelip 18 sayı 6 ribaund katkı sağlayan J. Smith dikkat çeken oyunculardı.


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