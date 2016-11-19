AKP'nin Meclis'e getirdiği "cinsel istismar düzenlemesi" kamuoyunda tartışmalara neden oldu. CHP'li vekiller de bu önergeye tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ise Meclis’te yaptığı konuşmasında, “Çocuk tecavüzlerine karşı direnmeye devam edeceğiz” diyerek tepkisini gösterdi.

Yedekci, “Bu düzenlemeyle hangi sapıklar dışarıya salıverilmeye çalışılıyor? Biz bunun karşısındayız. Direneceğiz, gerekirse sabaha kadar Meclisi açık bırakacağız. Çocuk tecavüzlerine karşı direnmeye devam edeceğiz” diye sordu.