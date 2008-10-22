Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede Ailevi Akdeniz Ateşi teşhisi konan Tuba Ünsal, camianın vefasızlığından dert yandı.Hasta yatağındayken kendisini gazetecilerden başka kimsenin aramadığını söyleyen Ünsal, "Bu dünya yalanmış" dedi.



Galada ortaya çıktı

Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde bir rahatsızlık geçirdi. Yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetlerinin dayanılmaz boyutlara varması üzerine acilen hastaneye kaldırılan Ünsal'a, kontroller sonucunda Ailevi Akdeniz Ateşi teşhisi kondu. Ülkemizde nadiren rahatsızlanan bu hastalık nedeniyle bir süredir evinde dinlenen oyuncu, önceki akşam "Devrim Arabası" filminin galasında kendini gösterdi.



Nankörlük neymiş anladım



Kendini epey toparlayan, ama yine de biraz yorgun görünen Tuba Ünsal, gecede sağlık durumunu soran gazetecilere vefasızlıktan dert yandı. Sanat dünyasından kimsenin kendisini arayıp sormadığını anlatan oyuncu, "Bu camianın ne kadar nankör ve hayırsız olduğunu bir kez daha anladım. Çünkü gazetecilerden başka bir Allah'ın kulu beni aramadı. Ne kadar yalan bir dünyaymış bu" dedi.

