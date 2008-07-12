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Bilim / Teknoloji

Bu dizüstünün klavyesi yok!

Henüz konsept halindeki bu proje gerçeğe dönüşürse yeni trend cep telefonlarında rastlanan dokunmatik ekranlar dizüstü bilgisayarlarda da karşımıza çıkacak

12 Temmuz 2008 03:00

iPhone ve benzer taşınabilir cihazlarda bulunan dokunmatik ekranlar gelecek nesil dizüstülere transfer olabilir. Bir İtalyan tasarım ajansıyla Amerikalı bir firmanın ortaklaşa geliştirdiği konsept dizüstü bilgisayar alışılagelen tuş takımı yerine dokunularak aktive edilen ikinci bir ekrana sahip.

İlk kez One Laptop Per Child – Her Çocuğa Bir Dizüstü Vakfı’nın düzenlediği bir basın toplantısında görücüye çıkan V12 isimli tasarımda çift LCD ekran bulunuyor. Çelik ve fiberden üretilmiş prototip cihazın ikinci ekranı gerektiğinde bir “soft” klavyeye dönüşebiliyor. Amerikalı üreticinin kimliği şimdilik gizli tutulurken projenin beklendiği gibi gitmesi halinde dizüstünün 2010 yılında piyasada olacağı gelen haberler arasında. 

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