'Bu devlet terörü karşılıksız kalmayacak'

T24-

İskenderun'daki PKK saldırısı ve İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan filolalara düzenlendiği baskının ardından Latin Amerika turunu yarıda kesen Başbakan Erdoğan, Türkiye'ye dönüşü öncesinde Şili'deki havalimanında açıklamalarda bulundu:

"Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu menfur saldırının ardından Türkiye’den yola çıkan ve Gazze’ye yardım malzemesi götüren gemilere, uluslararası sularda İsrail tarafından saldırı düzenlendi.





Orada da sayısı netleşmemiş olmakla birlikte çok sayıda sivilin katledildiğini öğrendik. Devlet ve hükümet başkanları olmak üzere buradan tüm dünyayı bilgilendirmek istiyorum. Gemiler tamamen tedavi amaçlı yardım malzemeleriyle yüklüdür ve gemiler uluslararası sefer kuralları çerçevesinde kontrol edilmiştir.





GEMİLERDE BEYAZ BAYRAK VARDI

Gemilerde beyaz bayrak bulunmaktadır. Gazze’ye ulaşmak için yola çıkan gemiler Gazze’de insanlık dışı şartlarda yaşayan en temel ihtiyaçlardan dahi yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışan masum insanlara yardım amaçlı ilaç, sargı bezi, ekmek, pirinç, makarna, oyuncak, inşaat malzemelerinden başka hiçbirşey taşımamaktadır.





SİLAH İFADESİ DOĞRU DEĞİL







İsrail yetkililerinin 'silah' ifadesini kullanmalarını paylaşmak mümkün değildir. Bunlar doğru olmayan ifadelerdir, açık ve net söylüyorum, bunlar yalandır.







Gemilerde sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil 32 farklı ülkeden Gazze’ye giden yardım gönüllüleri bulunmaktadır. Bir çok ülkeden parlamenter bulunmaktaydı.

İsrail'in hukuksuz saldırısı nedeniyle Şili’deki temaslarımızı başlamadan bitirmek durumunda kaldık. Hükümetimiz gelişmeleri dikkatle takip etmektedir.

Gemilere yönelik saldırı sonrasında, büyükelçimizi derhal geri çağırdık. BM Güvenlik Konseyi’ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptık. Uluslararası sularda meydana gelen bu olay için NATO bilgilendiriliyor.

TEPKİSİZ KALMAYACAĞIZ

Şunu çok net olarak ifade ediyorum, İsrail tarafından yapılan bu saldırı gerekçesi ne olursa olsun uluslararası hukuka tamamen aykırı bir devlet terörüdür. Bu saldırı mevcut İsrail Hükümeti'nin bölgede barış istemediğini bir kez daha açık ve net olarak ortaya koymuştur.





İnsanlık dışı devlet terörü karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızın bilinmesi gerekmektedir.

Siz ne kadar hukuk dışılığın, terörün arkasındaysanız, biz de ondan daha fazla hukukun barışın adaletin ve tabiî ki başta vatandaşlarımız olmak üzere bu operasyonun mağduru olan 32 ülkeden barış gönüllülerinin, Gazze’nin, Filistin’in arkasındayız.

HABER AKIŞI SAĞLANSIN

İsrail hükümeti tarafından bir süredir bölgeyi kan gölüne çevirme, ateş çemberine dönüştürmeye yönelik girişimler uluslararası toplum tarafından da infialle izlenmektedir. Uluslararası medyadaki İsrail yanlısı bazı odakların bu insanlık dışı olayı dahi çarpıtmaya yeltenmeleri de vicdan sahibi İsrail vatandaşları dahil barış seven dünya halklarını kandırmaya yetmeyecektir.





Gemilerin ve bütün gönüllülerin derhal serbest bırakılmasını, hayatını kaybeden ve yaralanan sivil insanlara ilişkin ayrıntılı ve sağlıklı haber akışının bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Hayatını kaybedenlerin naaşlarının derhal teslim edilmesini, yaralılar için derhal tedbir alınmasını istiyoruz.

Temaslarımı yarıda keserek şu anda Türkiye’ye gidiyorum. Döner dönmez grup toplantımda gerek parlamentomuzu gerek ülkemizi uluslararası camiayı daha teferruatlı şekilde aydınlatacağım.

DUYGUSAL DEĞİLİM

Değerlendirmeleri yoğun şekilde yapacağımız bir hafta olacaktır. Şunu net söylüyorum. Duygusal değilim, duygusal değiliz. Ama bütün bu olanlar karşısında, vicdan yoksun bir insanlığı tanımlamak mümkün değildir.

Tüm vatandaşlarımız özellikle ülkemizde yaşayan Musevi vatandaşlarım için şunları söylemek istiyorum. Onlar bizim vatandaşımızdır. Onlar bizim güvencemiz altındadır. Milletimizin hassasiyeti doğrultusunda bu olayın takipçisi olacağımızı bilmelerini istiyorum.







Şunu açık net ortaya koymamız lazım. Her şey şeffaf değil. Biz bilinenlerle değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

GEMİMİZ ESİR ALINDI

Bir defa Türk bandıralı bir gemimizin şu anda esir alındığıdır, insani amaçlı tüm malzemelerle beraber.







İki farklı bandıralı gemiler, yine aynı şekilde burada onlarda yine limana çekilmiştir bir de bu var. Bunların bir tanesi yük gemisi, bir tanesinde de kendi vatandaşlarımız, farklı ülkelerden olan gönüllü insanlar var. Bunların süratle bırakılmasını istiyoruz.

İSRAİL'İN TAVRI SÜRECİ BELİRLEYECEK

Burada yaralılar var, ölenler var, bunların süratle teslimi gerekiyor. Sürece yönelik olarak İsrail’in takınacağı tavır bundan sonraki süreci etkileyecektir. Parlamento bilgilendirmesi böyle bir günde bunu yapmayacağız, başka ne zaman yapacağız? Parlamentoyla değerlendirmesini yapacağız ve bizim yarın grup toplantımız var. Orada daha açık net söyleme imkanımız olacak."