Bu destanı Türk, Kürt, Laz birlikte yazdık

Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerine senaryolar çizenlerin, bu kirli senaryoları uygulama gayreti içinde olanlar olduğunu belirterek, "Onlara milletçe vereceğimiz apaçık mesajımız şudur; bu ülkenin tarihine bakın. Dönün, şu Ankara’nın tarihine bakın, dönün şu Cumhuriyetimizin kuruluşuna bakın" dedi.



Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı 13 alt ve üst geçidin Eryaman Aile Yaşam Merkezi önündeki toplu açılış törenine katıldı. Yaptığı konuşmada, bugün Cumhuriyetin kuruluşunun 85. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirten Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı’nı bugün Ankara’da açılışı yapılan önemli eserlerle "taçlandırmanın mutluluğunu" yaşadığını söyledi. 85 yıl önce Cumhuriyet kurulduğunda Ankara’nın adeta bir kasaba görüntüsünde olduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, alt yapısı olmayan bir kasabanın bugün Türkiye’nin 2. büyük, dünyanın da önemli kentlerinden biri haline geldiğini söyledi.



Kurtuluş Savaşı’nın Ankara’dan sevk ve idare edildiğini, TBMM’nin 13 Ekim 1923’de, "Türkiye Devleti’nin makam ve idaresi Ankara şehridir" diyerek bir kanun çıkardığını anımsatan Başbakan Erdoğan, bunun hemen ardından Ankara’da Cumhuriyetin ilan edildiğini hatırlattı.



-SENARYO ÇİZENLER VAR-



Son zamanlarda, özellikle bu millet üzerine, bu ülke üzerine kirli oyunlar sergilenmeye çalışıldığını ifade eden Başbakan Erdoğan, "Türkiye üzerine senaryolar çizenler, bu kirli senaryoları uygulama gayreti içinde olanlar var" diye konuştu. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara milletçe vereceğimiz apaçık mesajımız şudur; bu ülkenin tarihine bakın. Dönün, şu Ankara’nın tarihine bakın. Dönün şu Cumhuriyetimizin kuruluşuna bakın.



Bu millet, topyekun bu toplum, her şeyin bitti sanıldığı, tükendi sanıldığı, umutların kayboldu sanıldığı bir anda birbirine kenetlenmiş, bir olmuş, bütün olmuş ve düşmana gereken dersi vermiştir. Biz bu destanı sadece Çanakkale’de yazmadık, sadece Edirne’de, İstanbul’da, Ankara’da, Sakarya’da yazmadık. Biz bu destanı, Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da, Bitlis’te, Bingöl’de, Diyarbakır’da, Kars’ta, Erzurum’da yazdık. Biz bu destanı, Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Arap’ıyla, Arnavut’uyla, Gürcü’süyle hep birlikte yazdık. İşte aramıza nifak tohumu atanlar, bizi bölmeye çalışanların gözardı ettikleri budur.



Birliğimize, dirliğimize çomak sokmaya çalışanların, kardeş kavgası çıkarmak için gayret edenlerin, göremedikleri anlayamadıkları, idrak edemedikleri işte budur. Bu millet doğudan batıya, kuzeyden güneye her karış vatan toprağında komşu olmuştur, dost olmuştur, kader ortağı olmuştur, kardeş olmuştur. Esasen 85 yıl önce kurduğumuz Cumhuriyetin amacı, ideali işte bunu muhafaza etmektir. Cumhuriyet, cumhurun idaresidir, halkın idaresidir. Ayrısı gayrısı olmayan, topyekun bir milletin idaresidir. Bu iradeyi korumak, geliştirmek hepimizin görevidir."