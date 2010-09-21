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Yaşam

Bu ders zili zor geçer...

16 milyon öğrenci ile 600 bin öğretmen dün ‘öğretmen eksiği’, ‘kalabalık sınıf’ gibi sorunlarla derse başladı...

21 Eylül 2010 03:00

T24 - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 16 milyon öğrenci ile 600 bin öğretmen dün ‘öğretmen eksiği’, ‘kalabalık sınıf’ gibi sorunların yanı sıra ‘boykot’un da gölgesinde ders başı yaptı. 

Okullarda 70 bin öğretmen açığı bulunuyor. Üstelik son Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) iptali nedeniyle 30 bin öğretmenin ataması yapılamadı. Okullardaki öğretmen açığı ücretli öğretmen formülüyle kapatılmaya çalışılıyor. Ancak önceki yıl emekli olan 15 bin öğretmen de düşünüldüğünde bu açığın kolay kapatılmayacağı görülüyor. Öğretmen açığından en çok etkilenen il, 10 bin eksikle İstanbul.  

Eğitimin kronikleşmiş sorunlarının başında kalabalık sınıflar geliyor. İlköğretimde derslik başına 32, öğretmen başına 22 öğrenci düşüyor. Bu alanda rekor derslik başına düşen 44 öğrenciyle Güneydoğu’da.

Eğitim-Sen’e göre ilköğretimde en düşük okullaşma oranı Hakkâri’de. Türkiye’nin ortalaması yüzde 98’ken bu oran Hakkâri’de yüzde 85. Dört okuldan üçü ödenek sıkıntısı yaşıyor.



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