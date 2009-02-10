Bu da WC açılımı

Tayyip Erdoğan’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki dosyalarını inceleyen ve seçimlerden sonra valiliğe verilen, üçüncü görev yeri de Kırklareli olan Hüseyin Avni Coş, 215 aileye sağlıklı tuvalet ve banyo yaptırmaya başladı.



Bu konudaki haber yerel ‘Yeşilyurt’ Gazetesi’nde yer aldı. Ancak gazetenin manşetinin ‘Vali Coş, Yayla Mahallesi’ndeki hizmetleri yerinde inceledi’ başlığıyla verilmesi dikkat çekti. Haberin ayrıntısı şöyle:



"Vali Coş, Başbakanlığın başlatmış olduğu proje kapsamında Kırklareli Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nca Kırlareli Merkez’deki Akalar, Yayla ve Hocahıdır mahallelerinde sağlıklı banyo ve tuvaleti olmayan 215 aileye tuvalet yapım işlerini yerinde inceledi.



Sakinlerin daveti üzerine bazı evlere de misafir olan vali, vatandaşların isteklerini, sıkıntılarını dinleyip hastaları ziyaret ederek dertlerine çözüm bulmalarına yardımcı oldu. Hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vali Coş, halkın ısrarları üzerine mahalle kahvesinde mahalle sakinlerinin isteklerini de tek tek dinledi.



Bu üç mahallede 215 aileye sağlıklı tuvalet ve banyo yapılıyor.



Vali, proje kapsamında yeni yapılmakta olan tuvalet ve banyo yapım işlerini de yerinde inceledi.



Coş, yaptığı ziyaretin ardından, vatandaşların ve çocukların alkış ve sevgi dolu gösterileri eşliğinde Yayla Mahallesi’nden ayrıldı.



Vali Coş’a ziyareti sırasında ilgili daire amirleri ve diğer kamu görevlileri de eşlik etti."



Kırklareli’ndeki söylentilere göre 215 tuvalet ve banyo yapımının hane başına maliyetinin 3-4 bin TL olduğu bildiriliyor.



Kırklareli Valiliği iki gün önce de 77 çiftin nikâhını kıydırmış, 50 çocuğu da sünnet ettirmişti.

