Bu da Sarkozy'nin MGK'sı

Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, en önemli seçim vaatlerinden biri olan Milli Güvenlik Kurulu oluşturma projesini gerçekleştirmek üzere



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2009-2014 dönemi askeri planlama yasası çerçevesinde, adı "Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu" olacak bir yapılanma oluşturulacağını duyurdu.



Sarkozy, bu yeni yapılanmayı, ülkesinin güvenlik çıkarları konusundaki yeni stratejisiyle açıklıyor. Söz konusu stratejisi, Fransız toprakları ve vatandaşlarının mevcut yeni riskler karşısında daha etkin biçimde korunmasını, uzay politikası, istihbarat ve teknolojiye çok daha fazla ödenek ayrılmasını ve askeri donatımın modernleştirilmesini öngörüyor.



ABD modeli “hafifletildi”



Bu yapılanmanın beyin örgütlenmesi olacak Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu'na cumhurbaşkanı başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı ve Başbakan dışında, Dışişleri, İçişleri, Savunma, Ekonomi ve Bütçe bakanları kurulun daimi üyeleri olacaklar. İhtiyaç olması durumunda diğer bakanlar da kurulun çalışmalarına katılabilecekler. Kurulun sekreteryası genelkurmaya değil, doğrudan başbakanlığa bağlı çalışacak.



İlk etapta, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Milli Güvenlik Kurulu gibi, tamamen devlet başkanının kanatları altında düşünülen yapılanma, Fransız Dışişleri ve Savunma bakanlıklarını by-pass etmemek amacıyla daha hafif bir çerçeveye oturtuluyor.



Tavsiye kararları alacak



Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa'da dış politika ve savunma konuları tamamen cumhurbaşkanının yetki alanı olmakla birlikte, oluşturulan Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu'nda, tavsiye niteliğinde rapor ve analizler hazırlayacak bağımsız uzmanların da görev yapması bekleniyor.



Fransa, bu kurula ek olarak, bir Milli İstihbarat Kurulu da oluşturuyor. Bu kurulun misyonu ülkenin istihbarat birimleri için ana politikalar belirlemek ve hedefler planlamak olacak. Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu gibi, cumhurbaşkanı ve aynı bakanların daimi üyelik yapacağı bu kurulun çalışmalarına ülkenin istihbarat birimleri de dahil edilecek.



Denetim sivil olacak



Her iki kurum da dolayısıyla, asker ve istihbaratla ortaklaşa çalışsalar da tamamen sivillerin denetiminde olacaklar. Çalışmaları da parlamento tarafından denetlenebilecek.



Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu ve Milli İstihbarat Kurulu'nun çalışma alanlarına, son yıllarda gelişmekte olan ve Fransa'da olağanüstü önem verilen ekonomik istihbarat da eklenecek.



Fransa ayrıca, bütçesinden savunmaya ayırdığı payı da artırmayı hedefliyor. Buna göre, askeri donatıma 2008'de ayrılan 15 milyar 400 milyon Euro'luk bütçe, 2014 yılında 18 milyar Euro'ya çıkarılacak.



Fransa bu bütçe artışını, ordularını modernleştirme ve operasyonel kapasitelerini artırma hedefiyle açıklıyor. (Deutsche Welle)

