Bu da 'saray' uykusuzluğu

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Saray, 10 yıllık teknolojiyle korunuyor. 2000 yılında Aselsan tarafından kurulan güvenlik sistemi yenilenmedi. Müzenin yangın söndürme ve yangın ihbar sistemlerinin de eski olduğu biliniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin uyarılarına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı Topkapı Sarayı güvenlik ihalesini 2007 yılından bu yana yapmayı başaramadı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesi 9 Mayıs 2006 tarihli raporunda müze güvenliğinin yetersiz olduğunu ortaya koymuş, İstanbul Valiliği de bir an önce acil önlem alınmasını istemişti. 2007 yılında İstanbul Röleve Anıtlar Müdürlüğü’nce kapsamlı bir ihale dosyası hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı DÖSİM (Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü) ihale için 4 milyon lirayı İstanbul DÖSİM’e gönderdi. İstanbul Röleve Anıtlar Müdürlüğü ihaleye çıkacağı sırada 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı devreye girdi ve ödenek iptal edildi.

2008 yılı ağustos ayında, İstanbul Röleve Anıtlar Müdürlüğü maliyet raporu 2010 Kültür Başkenti Ajansı’na gönderildi. Ajans tarafından 2009 programına dahil edilen Topkapı Saray ihale 16 Şubat 2009 günü yapıldı. Ancak katılım yetersiz olunca ihale iptal edildi. Bir yıl sonra İstanbul Röleve Müdürlüğü şartnameyi yenileyerek ihale dosyasını 2010 Ajansı’na yeniden gönderdi. Ancak 2010 Ajansı, ihaleyi 2010 yılı yatırım programından çıkardı.





İl Özel İdare’ye havale



Bu sırada Topkapı Sarayı Müzesi yetkilileri güvenlik zafiyetleriyle ilgili bakanlığa hemen her gün yeni bir rapor gönderiyordu. Üzerinde paha biçilmez eserlerin zimmeti bulunan memurların uykuları kaçıyordu. Bu durum 30 Ekim 2010 günü İstanbul’daki birim amirleri toplantısında gündeme geldi. Bakan Ertuğrul Günay güvenlik ihalesinin yeniden gündeme alınmasını istedi. Bakanlığın 2011 yılı yatırım programına dahil edilen proje, bu kez de İl Özel İdare’ye havale edildi.





Sarayın güvenliğindeki dokuz açık



27 Aralık 2010 tarihli raporda Topkapı Sarayı Müzesi Güvenlik Sistemi’nin eksiklikleri ve yapılması gerekenler şöyle sıralanmıştı:

1- Topkapı Sarayı’nın geneli için güvenlik konseptinin oluşturulması

2 - Kameraların görüntülerinin taşınacağı ve sistemin kurulacağı bilgisayar ağı altyapısı

3- İp kamera (CCTV) güvenlik sistemi



4- Hırsız alarm ve kartlı geçiş sistemi

5- Yangın algılama sistemi

6- Yangın söndürme sistemi

7- Çevre güvenlik sistemi

8- Tüm bu güvenlik sistemlerini tek çatı altında toplayan ve bir merkezde izlenmesini sağlayan güvenlik sistemleri merkezi

9- Altyapı ve kablo işleri





Altı yılda kaçanlar, yakalananlar



Topkapı Sarayı`nın bahçesinde müze kapandıktan sonra elinde bir poşetle çıkan Ersin Öztürk elinde İtalyan fayans parçaları ile yakalanmıştı. (Temmuz 2005) Bağdat Köşkü`nün arkasındaki Kavuk Odası`na iple tırmanan ve odanın camı kırarak içeri giren bir hırsızın, depodan dokuz tarihi eseri çaldığı ortaya çıkmıştı. (Haziran 2005) Bağdat Köşkü`nün yakınında bulunan Fil Bahçesi`nin kapısı kırılarak içeri girilmiş, havuzdan süs balıkları çalınmıştı.(2004 Mayıs) Gece yarısı tel örgüleri aşıp sekiz devriye görevlisini atlatarak Topkapı Sarayı’na giren 19 yaşındaki Suat B. bekçi köpekleri tarafından yakalanmıştı.



