Bu da prenslerin BBG'si

Eski sömürge ülkelerinden İngiltere'ye gelen birisi eşcinsel 3 prens, hayatlarının aşkını bulabilmek için sıradan insanların arasına karışacak. Her biri değişik mesleklerde çalışacak olan prenslerin başından geçenler, ülkemizde de ilgiyle izlenen 'Biri Bizi Gözetliyor' tarzı bir reality şovla BBC'den yayınlanacak.



Hintli veliaht prens Manvendra, Güney Afrika'daki Zulu kailesinden Prens Africa Zulu ve Sri Lankalı Prens Remigius, 15 Ocak'ta BBC'de yayınlanmaya başlanacak olan yarışma için Brighton kentine geldi.



Aynı evi paylaşacak olan prenslerin kimlikleri yarışmanın sonuna kadar gizli tutulacak. Sıradan bir hayat sürdükleri imajını verebilmek için barmen, garson ve otel görevlisi kılığına girecek olan prensler, ev partileri düzenleyecekler ve gece kulüplerinde bol bol boy gösterecekler.



Bugüne kadar gerçek aşkı bir türlü bulamadıklarını söyleyen prensler, yarışma sayesinde kendileriyle servetleri için bir arada olmayacak gerçek ruh eşlerini bulabileceklerine inanıyorlar.



Programın yapımcısı Nick Parnes, programı hazırlarken ABD'li aktör Eddie Murphy'nin 1998 yapımı 'Prens Akeem' adlı filmi ile Beyaz Atlı Prens masalından esinlediklerini belirtti.

