Bu da 'milli' felaket!

T24- Bursa’da motor ustası amca, 13 yaşındaki yeğenini ilk cinsel deneyimini yaşaması için bir hayat kadınının evine götürdü. Evden çıkınca durumlarını şüpheli gören ve mahallede devriye gezen polis, amca-yeğeni çevirdi. Amca durumu anlatınca, evdeki kadın da gözaltına alındı. Kadının transseksüel olduğu ortaya çıktı



Benzerine az rastlanacak türden olay, Bursa’nın Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi’nde yaşandı. 24 yaşındaki motor ustası Mehmet A., 13 yaşındaki yeğeni M.A.’yı ilk cinsel deneyimini yaşaması için hayat kadını olarak tanıdığı 27 yaşındaki Seyhan A.’ya götürdü.

Transseksüel tutuklandı



İddiaya göre küçük M.A., amcasının ödediği 30 lira karşılığında hayat kadınına ait evde ilk birlikteliğini yaşadıktan sonra evden ayrılırken, devriye gezen Ahlak Bürosu ekipleri, amca ile yeğeni durdurdu.



Evde ne aradıkları sorulan amca olayı anlatınca, ekipler amca ile hayat kadını olarak bilinen Seyhan A’yı gözaltına alarak emniyete getirdi. Küçük M.A. da, ayrıca getirildiği emniyette psikolog eşliğinde ifade verip, ilişkiye girdiğini doğrulayınca, amca Mehmet A. ile transseksüel Seyhan A. hakkında “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla işlem yapıldı.



Adliyeye çıkarılan Seyhan A. tutuklanırken, amca Mehmet A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak, Seyhan A.’nın da iki yıl öncesine kadar travesti olarak çalıştığı, 2 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın olduğu ortaya çıktı. Seyhan A.’nın halen mavi kimlik kullandığı öğrenilirken, Seyhan A. avukatı aracılığıyla tutuklamaya itiraz etti, ancak üst mahkeme bu itirazı reddetti.



Ağır cezalık suç!

Seyhan A. ve Mehmet A., savcılığın soruşturmasını tamamlayıp dava açmasının ardından, Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.



