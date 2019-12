-BU DA ''KİTAP ÇAĞRI HATTI'' İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Kitapları okuyucunun ayağına getiren '' 444 24 14 Kitap Çağrı Hattı'' ile 1,5 yılda 300 bin kitap siparişi verildiği belirtildi. ''444 24 14 Kitap Çağrı Hattı'' Genel Müdürü Haluk İmamoğlu, vatandaşların genelde istedikleri kitapları, satış mağazalarından ya da internetten temin ettiğini kaydetti. Türkiye'nin her yerinden kitaba ulaşımın kolaylaşması için çalışmalar yaptıklarını, vatandaşların çağrı hattı vasıtasıyla da kitap alabilmesini istediklerini ifade eden İmamoğlu, ''Çünkü Türkiye'de herkes dükkana gidemiyor, herkes interneti de kullanamıyor. Ayrıca, insanlarımız aldığı kitabın yanı sıra o kitaba destek olacak ya da devamı niteliğindeki diğer kitapları bulmakta güçlük çekiyor. Bu ihtiyaçları gördüğümüz için çağrı hattını kurduk. İnsanların önünde kitap okumak ve kitaba ulaşmayla ilgili ne kadar engel varsa, bunu kaldırıyoruz'' dedi. Kitap konseptleri oluşturduklarını, okuyucuların taleplerini ve önerilerini de dikkate aldıklarını aktaran İmamoğlu, şu ana kadar 50 yayıneviyle anlaştıklarını, bu sayede kitap arşivlerinin genişlediğini kaydetti. -''1.5 YILDA 50 BİN ADRESE ULAŞTIK''- Çağrı merkezinde 10 kişinin çalıştığını ve 7-24 saat hizmet verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: ''Vatandaşlar, çağrı merkezini arayarak, istediği kitabı bildiriyor. Kişi Türkiye'nin hangi noktasında, hangi köyünde, hangi mezrasında olursa olsun, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tanımlı bir adresi olsun. Hemen o adrese kitabı teslim ediyoruz. Ücretini de kapıdan alıyoruz. Vatandaşa bir defa telefon etmenin dışında başka bir engeli, maliyeti olmayan bir hat. 1,5 yılda Türkiye genelinde 50 bini aşkın adrese en az bir defa ulaştık. Bunların içerisinde birkaç kez gittiklerimiz oldu. Bu sistem yüz binden fazla arandı. Ulaştığımız adres sayısı 50 bini geçti. Her geçen gün de artış gösteriyor.'' Çağrı hattının, Türkiye'nin her yerinden herhangi bir kod numarası çevrilmeden, şehir içi numarası gibi aranabildiğini kaydeden İmamoğlu, ''Kitapları maliyetinde ya da indirimli gönderiyoruz. Biz kitapçıdan hangi rakamlarla alıyorsak, okuyuculara da o fiyattan veriyoruz. İstedikleri her kitabı bulmak için çalışıyoruz, bir şekilde temin ediyoruz. Bu artık Türkiye'nin kitap hattı olmaya başladı. Bir telefonun tuşunu çevirmek kadar kolay. Her geçen gün kitap sayımız artıyor. Birçok yazarın, çok değerli eserlerine ulaşıyoruz. Kitaplarını da tanıtmaya çalışıyoruz. Bu, Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışma'' şeklinde konuştu.