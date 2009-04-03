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Dünya

Bu da İtalyan Apartheid'ı

İtalya'nın Foggia kentindeki yerel yönetim, göçmenlere ayrı otobüs tahsis etme kararıyla ülkede bir ilke imza attı

03 Nisan 2009 03:00

İtalya'nın Foggia kentindeki yerel yönetim, göçmenlere ayrı otobüs tahsis etme kararıyla ülkede bir ilke imza attı.

Halkın göçmenlerden şikayeti üzerine alınan karar, ulaşımın göçmenler ile halk arasında temas olmaksızın sağlanmasını amaçlıyor. 50'li yıllarda Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığını (Apartheid) çağrıştıran bu karara, daha şimdiden tepki yağmaya başladı.

Foggia yakınlarındaki Mezzanone beldesinde Siyasi Sığınmacıları Ağırlama Merkezinde (SSAM) barınan göçmenlere ilişkin yöre halkından gelen şikayetler, yerel yönetimin ulaşımın ayrı otobüslerle sağlanmasını kararlaştırmasıyla sonuçlandı. Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak uygulama, Foggia-Mezzanone arasındaki 24 numaralı hatla sağlanan kitle ulaşımında halk ve göçmenlerin ayrı otobüslerle seyahat etmelerini öngörüyor.

Yerel yönetim yetkilileri, göçmenlerin taciz ve hırsızlık vakalarına maruz kaldığını ileri süren yöre halkından gelen şikayetlerin artması üzerine, kamu düzenini sağlamak için bu tür bir uygulamaya geçilmesini kararlaştırdıklarını belirtiyor.

Yerel yönetimin bu kararına ilk tepki, Puglia Bölge Yönetimi Başkanı Nichi Vendola'dan geldi. Vendola, "Foggia'daki yerel yönetim, eğer ihtiyaç söz konusuysa herkes için sefer sayısını artırma yoluna başvurmalıydı. Göçmenler için ayrı otobüs tahsisi, ayrımcılık kokuyor. Bu karar en kısa sürede değiştirilmelidir" dedi.

Merkez-sol çizgideki Demokrat Partinin Kongo kökenli milletvekili Jean-Leonard Touadi de, Foggia belediyesinin kararına, "İtalyanları göçmenlerden ayırmakla hiçbir sorun çözümlenemez. Bu sadece yeni çatışmalara yol açar" uyarısında bulundu.

Foggia'daki Yabancı Topluluklar Derneği Başkanı Habib Bin Sgayer ise "Entegrasyon bu şekilde sağlanamaz. Böyle bir karar alınmış olduğuna inanamıyorum. Bu apaçık ırkçılıktır" diye konuştu.

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