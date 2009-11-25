Bu da Hinduların 'kurban bayramı'

T24 - Nepal'de Hindular her beş yılda bir Hindu tanrıların gücünü onurlandırmak için binlerce hayvanı kurban ediyor. Birçoklarına göre ise bu barbarlık...













Nepal'de düzenlenen Gadhimai festivaline katılmak için uzak bölgelerden ve hatta Hindistan'dan gelen yaklaşık bir milyon Hindu yüz binlerce hayvanı kurban edilmesini izledi.

Çok tartışılan ve iki gün süren Gadhimai festivali, Hindu tanrıların güçlerini onurlandırmak adına her beş yılda bir düzenleniyor.











Bara bölgesinin ormanlarında düzenlenen festival, Gadhimai Tapınağı liderinin "Çok yaşa Gadhimai" diye bağırarak, iki fare, iki güvercin, bir horoz, bir kuzu ve bir domuzu kurban etmesiyle başlıyor.

Ardından kalabalık 250 kasabın palasını salladığı yakındaki alana koşarak 20 bin bufalonun kurban edilmesini izliyor. Kurbanları getirenler, kurbanları kesildikten sonra onları götürüp bayram boyunca yiyor.









Hayvan hakları savunucuları ise son haftalarda Gadhimai Tapınağı yakınında ve başkent Katmandu'da bu töreni protesto etti. Nepalli bakanlar ise bu törenin dünyadaki en büyük kurban töreni olduğunu dile getirmişti.

Hayvan hakları savunucuları ise bu kurban töreninin çok barbar bir şekilde gerçekleştirildiğini düşünüyor. Hindular ise bunun bir katliam değil asırlardır süren bir gelenek olduğunu savunuyor.