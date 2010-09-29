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Dünya

Bu da FBI’ın KPSS skandalı

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, FBI ajanlarının önemli bir sınavda kopya çektiklerini açıkladı.

29 Eylül 2010 03:00

T24 - ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, FBI ajanlarının önemli bir sınavda kopya çektiklerini açıkladı.

Bakanlık raporuna göre, aralarında amirlerin de bulunduğu kaydadeğer sayıda FBI çalışanı, Amerikan vatandaşları hakkında herhangi bir suç duyurusu olmadan terörizm ve cezai soruşturma açılması ve izlenmesi konulu sınavda kopya çekti. 

Bakanlık yetkilileri, sınava girenlerin hile yaptıklarını ve sınavın cevap anahtarının elden ele dolaştığını bildirdi. Adalet Bakanlığı Müfettişi General Glenn Fine, skandala karışanların polis memuru ve ajanların cezalandırılması ve sınavın iptal edilmesi için çağrı yaptı.

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