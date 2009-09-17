Bu da engelli rantı: 86 milyon 325 bin TL

Devlet Denetleme Kurulu DDK Özürlüler Raporu'nda, denetlenen özürlü derneklerinde zimmet, tefecilik, gibi usulsüzlüklere rastlandı. Özel eğitim kurumlarının devletten "özürlü eğitimi" için aldıkları usulsüz yardımların tutarı ise 86 milyon 325 bin lirayı buldu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla hazırlanan DDK (Devlet Denetleme Kurulu) Özürlüler Raporu, toplumdaki özürlülerin sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim kurumları tarafından nasıl "istismar" edildiğini ortaya koydu.



Raporda İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenen özürlü derneklerinin "gelirlerin zimmete geçirilmesinden tefecilerle faiz karşılığı borç-alacak ilişkisine girilmesine, dolandırıcılıktan dernek varlıklarının şahsi menfaatler için kullanılmasına" kadar çok sayıda usulsüzlüğün tespit edildiğine dikkat çekildi. Özel eğitim kurumlarının ise devletten "özürlü eğitimi" için aldıkları usulsüz yardımların tutarı 86 milyon 325 bin lirayı buldu.

Yardımlar zimmete

Özürlüler ile ilgili derneklerde İçişleri Bakanlığı Dernek Denetçileri tarafından yapılan denetimlerin sonuçlarına da yer verilen raporda, derneklerin özürlülük alanını istismarına ilişkin çok sayıda usulsüzlüğün belirlenmesine dikkat çekildi. Bu usulsüzlüklerden bazıları "sahte imzalı yardım makbuzu düzenlemek, dernek gelirlerinin zimmete geçirilmesi, toplanan yardımların kayıtlara geçirilmemesi, vergi kaçırma, tefecilerle faiz karşılığı borç-alacak ilişkilerine girilmesi, dolandırıcılık, kaçak elektrik kullanılması, dernek varlıklarının şahsi menfaatler için kullanılması" olarak sıralandı.

Rapora göre, özel eğitim kurumlarının özürlüler üzerinden sağladıkları haksız kazancın tutarı ise milyonlarca lirayla ifade ediliyor. Devletin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine özürlü başına yaptığı yardımları yardımları alabilmek için yapılan usulsüzlükler tek tek sayılırken, "Bu konudaki istismar, hem özürlüleri eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına çekmek için etik dışı yollara başvurma şeklinde, hem de gerçek dışı beyanlarda bulunmak suretiyle, devletten haksız kazanç elde etme şeklinde ortaya çıkabilmektedir" denildi.

Milyonluk haksız kazanç

Özel eğitim merkezlerinin "daha fazla müşteri toplayabilmek" için çeşitli yollara başvurdukları belirtilirken, bazı merkezlerin "özürlülerin kimlik ve adres bilgilerini elde etmek için ilgili kurum ve kuruluşlardaki görevlilere menfaat sağlamaya çalıştıkları" kaydedildi.