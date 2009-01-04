Bu da dişi Peter Pan

Ergenlik yaşına girmek istemediği için 12 yaşındayken sıkı diyete başlayan İngiliz kızın bedensel gelişimi durdu.



İngiltere'nin güneydoğusundaki Surrey bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Vikki Hensley, 12 yaşına geldiğinde hayatını büsbütün değiştiren önemli bir karar verdi. Ergenlik yaşına girmek istemeyen Vikki, yemeden içmeden kesilecek kadar sıkı bir diyet uyguladı. 12 yaşındayken, hep çocuk kalmak isteyen ünlü masal kahramanı Peter Pan'e özenen genç kız, uyguladığı sıkı diyetle sağlığını tehlikeye atacak düzeyde zayıfladı. Genç kız şu an 23 yaşında olmasına rağmen 12 yaşında bir çocuk görünümünde.



Şimdi 33 kilo



Günde 1000 kaloriden az alan Vikki'nin bedensel gelişimi durdu. Hatta bedensel gelişimini tamamlamadığı için şimdiye kadar sutyen giymeye de gerek duymadı. 33 kilogram ağırlığında olan genç kızın boyu da uzamadı.

