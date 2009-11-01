Bu da Caravaggio şifresi

2010
yılında 400’üncü ölüm yıldönümü kutlanacak olan ressamın, “Bacchus”
adlı yapıtında kendi portresini çizdiği ortaya çıktı. İtalyan uzman
Roberta Lapucci tarafından, son teknoloji kameralar kullanılarak ortaya
çıkarılan portre, sanat dünyasında büyük yankı buldu. Ustanın 1596-97
yıllarında yaptığı ve Floransa’daki ünlü Uffizi Müzesi’nde bulunan
resimde, Roma şarap tanrısı Bacchus’ün solundaki cam sürahinin içinde
bir insan figürünü bulunuyor. Kameralar ile yakınlaşıldığında, bunun 25
yaşındaki Caravaggio’nun kendisi olduğu görülüyor. Bu portre ile ilgili
ilk iddia, 1922’de tabloyu restore eden sanat tarihçi Matteo Marangoni
tarafından ortaya atılmış ancak tam olarak kanıtlanamamıştı. Uzmanlar,
Genç Caravaggio’nun yüzyıllardır boya altında gizli kaldığına inanıyor.