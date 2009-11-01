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Kültür-Sanat

Bu da Caravaggio şifresi

2010 yılında 400’üncü ölüm yıldönümü kutlanacak olan ressamın, “Bacchus” adlı yapıtında kendi portresini çizdiği ortaya çıktı.

01 Kasım 2009 02:00



2010 yılında 400’üncü ölüm yıldönümü kutlanacak olan ressamın, “Bacchus” adlı yapıtında kendi portresini çizdiği ortaya çıktı. İtalyan uzman Roberta Lapucci tarafından, son teknoloji kameralar kullanılarak ortaya çıkarılan portre, sanat dünyasında büyük yankı buldu. Ustanın 1596-97 yıllarında yaptığı ve Floransa’daki ünlü Uffizi Müzesi’nde bulunan resimde, Roma şarap tanrısı Bacchus’ün solundaki cam sürahinin içinde bir insan figürünü bulunuyor. Kameralar ile yakınlaşıldığında, bunun 25 yaşındaki Caravaggio’nun kendisi olduğu görülüyor. Bu portre ile ilgili ilk iddia, 1922’de tabloyu restore eden sanat tarihçi Matteo Marangoni tarafından ortaya atılmış ancak tam olarak kanıtlanamamıştı. Uzmanlar, Genç Caravaggio’nun yüzyıllardır boya altında gizli kaldığına inanıyor.

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