Adana’da askeri cezaevinde işkence sonucu öldüğü öne sürülen çocuğun babası sanık asker için “Bu da bizim evladımız sayılır” dedi.



Adana'daki 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevinde tutuklu bir erin işkence sonucu öldüğü iddiasıyla haklarında dava açılan yarbay ile 4 astsubay, 25 erbaş ve erin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu tek sanığın da tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık er Murat G, ölen er Murat Polat'ın annesi müştekiler Gülşen Polat ile babası Kenan Polat hazır bulundu. Yarbay Mustafa S, astsubaylar Önder B, Oktay A, Hasan T. ve Talat G'nin de bulunduğu diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.



Sanık Murat G, ölen er Murat Polat'ın anne ve babasından özür diledi.



Kimseyi öldürme kastıyla hareket etmediğini savunan sanık Murat G, "çıkan isyan sonucunda meydana gelen bir ölüm olayıydı. Ben komutanlarımın emirleri doğrultusunda hareket ettim. Uzun süredir tutuklu kaldığım için ben de mağdurum. Tahliyemi istiyorum" dedi.



‘Bu da bizim evladımız sayılır’



Müşteki Kenan Polat ise oğlunun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.



Sanık Murat G'nin de diğerleri gibi tutuksuz yargılanmasını isteyen Kenan Polat, "Adalet istiyoruz. Subay ve astsubaylar serbest gezerken bir tek Murat G. tutuklu kaldı. Onlar emir vermiş, bu tutuklu sanık da yerine getirmiş. Onun için huzurdaki bu sanığın da tahliyesini istiyoruz. Bu da bizim evladımız sayılır" dedi.



Müşteki Gülşen Polat da "diğer sanıklar tutuksuz yargılandığına göre bu sanık da tutuksuz yargılansın. Tahliye edilmeyecekse diğer sanıklar da bu sanık gibi tutuklansın" şeklinde konuştu.



Mahkeme heyeti, sanık Murat G'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, oy çokluğuyla, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine kararverdi.



Bu arada, baba Kenan Polat, duruşma salonundan çıktıktan sonra yanında getirdiği, üzerinde oğlunun fotoğrafı ve "Oğlumu işkence ederek öldürdüler. Adalet istiyorum" yazılı afiş açtı.



Olayın geçmişi



Ailesi İstanbul'da yaşayan er Murat Polat, vatani görevini yaptığı Gaziantep'teki topçu taburunda 23 Haziran 2005'te dizinden rahatsızlandı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Askeri Hastanesine sevk edilen Polat, arkadaşı Ahmet Sambur ile firar etti.



İddiaya göre, iki asker, 27 Haziranda İskenderun'da bir eve hırsızlık amacıyla girmek isterken yakalanıp 28 Haziranda Adana 6. Kolordu Komutanlığı cezaevine konuldu. Polat, mahkum giysisi giymemekte direndiği için asker olan cezaevi gardiyanları tarafından cop ve sopayla dövüldü. Ağır yaralanan Polat, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Böbrekleri ve akciğeri hasar gören, kaburgaları kırılan, beyninde ödem oluşan Polat, 27 Temmuz 2005 tarihinde öldü.



Otopside, Polat'ın işkenceyle öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine dava açan askeri savcılıkça gönderilen dosya ile ilgili Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı vermiş ve 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesine göndermişti. Askeri mahkemenin de görevsizlik kararı vererek dosyayı gönderdiği Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, subay ve astsubaylar hakkında görevi ihmal, diğer sanıklar hakkında ise işkence yaptıkları iddiasıyla 3-12 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

