Bu da Bin Ladin virüsü!

'Obama pornolu' bilgisayar virüsü

Avustralya’da başlayarak tüm dünyayı saran "Usame Bin Ladin virüsü" adı verilen yeni virüs dalgası da Türkiye’deki internet kullanıcılarını tehdit etmeye başladı.Sohbet programı MSN veya e-posta aracılığıyla Usame Bin Ladin fotoğrafları kullanılarak yayılan virüs, bilgisayar sisteminde çökme yaratabiliyor.Usame Bin Ladin’i asılmış gibi gösteren e-postalarla gelen ekler açıldığı anda bilgisayarda virüsler yayılmaya başlayor. "Usame Bin Ladin yakalandı" veya "Usame Bin Ladin asıldı" başlıklı postalar konusunda internet kullanıcılarını uyaran uzmanlar, bu maillerin geneldekişilerin kendi elektronik posta adres defterindeki kayıtlı adreslerden geldiğini belirtiyorlar.Bilgisayarın hard diskine zarar veren bu virüsün, bulaştığı bilgisayardaki e-posta adres listesinden kendini postaladığı tahmin ediliyor.