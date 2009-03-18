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Politika

Bu da ayıpTIR!

AKP Bakırköy Belediyesi başkan adayı Oğuz Satıcı, CHP’nin afişlerini TIR dorsesiyle kapattı.

18 Mart 2009 02:00

AKP Bakırköy Belediyesi başkan adayı Oğuz Satıcı, CHP’nin afişlerini TIR dorsesiyle kapattı.

Seçimlere 11 gün kala partiler, belediye başkan adaylarını tanıtabilmek için akıl almaz yöntemler uyguluyor.
 
AKP’nin Bakırköy adayı Oğuz Satıcı’nın posterlerinin yapıştırıldığı TIR dorseleri, CHP’nin İstanbul adayı Kılıçdaroğlu ile Bakırköy adayı A.Ünal Erzen’in Ataköy’deki afişlerinin önüne çekildi.

CHP’nin para ödediği yerlerin bu yöntemle kapatılmasını AKP’liler şöyle açıklıyor:
“Bayrak asıp, çevreyi kirletmek istemedik. TİM’in eski başkanı Oğuz beye ihracatçı arkadaşları da TIR desteği veriyor."

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