Bu da Amerikan düellosu

* ABD'de Demokrat başkan adayı Barack Obama ve Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain, bu seçimdeki ilk tartışmalarında dış politika ve ekonomi alanlarında yarıştı.



* Tartışma boyunca McCain, "daha saldırgan, sert ve üstten bakan" bir tutum sergilerken Obama, "daha alttan alan, hoşgörülü ve centilmence" bir görüntü çizmeye özen gösterdi.



Mississippi Üniversitesi'nde düzenlenen ilk tartışmada, Irak konusunda McCain, geçen yıl işlerin kötü gittiği bir ortamda kendisinin güçlü şekilde asker artırımı politikasını desteklediğini, Obama'nın ise o sırada bu ülkeden çekilmekten yana olduğunu ve ABD ordusunun Irak'taki ödeneğinin kesilmesi yönünde oy kullandığını belirterek, sonuçta kendisinin haklı çıktığını vurguladı.



Obama ise, "Haksızsınız, savaşın 2007'de değil 2003'te başladığını unutuyorsunuz" diye karşılık vererek, savaşın baştan yanlış olduğunu söyledi.



McCain, Irak'ta bundan sonra ne yapılacağına bir sonraki başkanın karar vereceğini hatırlatarak, bu kararın ABD için yaşamsal önem taşıyacağını ve erken çekilmenin çok ciddi zararlara yol açacağını kaydetti.



ABD'nin ilgisini gereksiz yere Irak'ta yoğunlaştırmasından dolayı Afganistan'daki mücadelenin ve el Kaide ile savaşın geri planda kaldığını anlatan Obama, kendisinin Afganistan'a gereken önemi vereceğini dile getirdi.



McCain İran'da sertlik yanlısı



İran konusunda sertlik yanlısı olarak bilinen McCain, bu ülkenin silah üretmeyi amaçladığı iddia edilen nükleer programına karşı herhangi bir askeri müdahaleden bahsetmedi ve bir "demokrasiler birliğinin" etkili yaptırımlarıyla bu konunun çözümlenebileceğini belirtti.



McCain, Obama'nın İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yanısıra Venezüela lideri Hugo Chavez ve Küba lideri Raul Castro ile koşulsuz görüşebileceğine yönelik daha önceki açıklamasını sert dille eleştirdi.



Obama ise, "Sizin danışmanınız (eski dışişleri bakanı Henry Kissenger) bile İran ile diyalogdan yana. ABD'nin güvenliği söz konusuysa, gerekli gördüğüm kişiyle gerekli zamanda görüşürüm" dedi.



McCain, bu defa "Kissinger'i yanlış anlamışsınız. O, en üst düzeyde koşulsuz görüşmelerden yana değil" ifadesini kullandı.



Rusya konusunda McCain, Obama'yı Gürcistan'daki savaşta Rusya'ya yumuşak tepki vermekle suçlayarak, Moskova'nın bundan sonra gözünü Ukrayna'ya ve özellikle bu ülkeye ait Kırım yarımadasına çevirebileceğini söyledi.



Obama'nın çekincesi nükleer terör



John McCain, ABD'nin büyük bir terörist saldırı ihtimaline karşı şu anda 11 Eylül 2001'e oranla daha fazla emniyette olduğunu kaydederken, Obama, en büyük tehlikenin, teröristlerin nükleer silahlar elde etmesi olasılığından kaynaklandığını belirtti.



Ekonomide ise McCain, Obama'nın politikalarının müsrifçe olduğunu savunarak, Demokrat adayı yeni vergiler getirmeye çalışmakla eleştirdi. Obama ise McCain'i, son sekiz yılda başarısızlığı tescillenmiş ekonomik politikaları devam ettirmek istemekle suçladı.



Kurtarma planında açık fikir beyan etmediler



Hem McCain, hem Obama, halen Kongre'de görüşülmekte olan 700 milyar dolarlık finans sektörünü kurtarma planına ilişkin açık bir görüş belirtmekten kaçındı.



Tartışmada McCain'in, enerjinin önemli olduğunu anlatırken Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Türkiye'den geçtiğine atıfta bulunmasının dışında Türkiye'nin bahsi geçmedi.



Obama hoşgörülü, McCain saldırgan



McCain, tartışma boyunca uzun dış politika ve ulusal güvenlik tecrübesinden yararlanarak Obama'yı "deneyimsiz ve hazır değil" şeklinde göstermek yoluyla puan kazanmaya çalıştı.

Obama ise, McCain'in şimdiki Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'un devamı olduğu temasını işledi.



Tartışma boyunca McCain, "daha saldırgan, sert ve üstten bakan" bir tutum sergilerken Obama, "daha alttan alan, hoşgörülü ve centilmence" bir görüntü çizmeye özen gösterdi.



McCain, Obama'ya defalarca "safsınız, konuyu anlamıyorsunuz" diye hitap ederken Obama, McCain'in konulara ilişkin tespitleri konusunda zaman zaman "haklısınız" dedi.



Ancak stil olarak daha yumuşak görünmesine karşın Obama, politikalarından tavizde bulunmadı ve zaman zaman McCain'e etkili cevaplar verdi. Bunların en açık örneğinde Obama, "McCain, geçen gün İspanya'nın bizimle ne ölçüde müttefik olduğundan emin olmadığını söyledi. Halbuki İspanya bizim NATO müttefikimiz" diyerek McCain'e "gol attı"



Tartışmanın ardından hem McCain, hem de Obama'nin kampanyalarından gelen açıklamalarda, kazanan tarafın kendileri olduğu savunuldu.Televizyonlarda konuşan yorumcular da, tartışyayı kimin kazandığı sorusunu, genellikle siyasi görüşleri doğrultusunda yanıtladı.



Herkese göre kazanan farklı



Muhazafakar FoxNews televizyonunun anketine katılanların yüzde 82'si McCain'i, yüzde 16'sı da Obama'yı tartışmanın galibi olarak gösterdi.



Liberal eğilimli CBS televizyonunun anketinde ise, tarafsız seçmenlerin yüzde 36'sının Obama'yı, yüzde 25'inin ise McCain'i daha başarılı bulduğu dile getirildi. (AA)