Bu da Amerikalı 'Şerafettin Nine'

ABD'de 69 yaşındaki bir adam, emekli maaşını almaya devam etmek için ölmüş annesinin cesedini derin dondurucuda saklamış
Türkiye'de de geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan bir olayda, Şerafettin Gencel adlı adamın, ölen annesini bodrum katına gömüp onun kıyafetleriyle maaşını almaya devam ettiği anlaşılmıştı. Şerafettin Gencel bu nedenle 'Şerafettin Nine` olarak anılmaya başlanmıştı.
New York eyaleti polisinden yapılan açıklamada, Roland Auslander adlı kişinin dün yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, annenin 6 ay önce aileye ait bir evde dondurulmuş cesedinin bulunmasından sonra ortadan kaybolan Roland Auslander'in arandığı kaydedildi.
Polis, anne Auslander'in yüz yaşına yakınken 2007'de eceliyle öldüğünü düşünüyor