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Dünya

Bu da Abu Dabi şeyhinin 'çılgın projesi'

Abu Dabi emirlik ailesinden Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan (63) adını 1 kilometre boyundaki dev harflerle çöle yazdırdı.

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - Abu Dabi emirlik ailesinden Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan (63) adını 1 kilometre boyundaki dev harflerle çöle yazdırdı.



Şeyhin sahibi olduğu El Futaysi Adası’na yazılan 3.2 kilometre uzunluğundaki isim uzaydan da görülüyor.


Hamad’ın ilk iki harfi denizden gelen su yolu şeklinde. Bu yüzden dalgalar kesinlikle harfleri silemiyor.



200 otomobili var


Habertürk'ün haberine göre; 22.5 milyar dolar serveti olan şeyhin 200 otomobili var. Bunlardan 7 Mercedes 500 SEL, 7 ayrı renkte olduğu için “Gökkuşağı Şeyhi” diye de anılıyor.


Evini piramit şeklinde yaptıran Şeyh, daha önce de dünyanın en büyük kamyonunu imal ettirmişti.


Zenginliğinin yanı sıra tıp alanında yapmış olduğu yardımlarla da adından söz ettiren Şeyh, Fas’taki bir devlet hastanesinde böbrek taşlarının kırıldığı tam teşekküllü bir merkez yapılması için de yardımda bulunmuştu.


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