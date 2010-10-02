-BU DA "DÜNYA HÜKÜMET KURAMAMA REKORU" ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Irak'taki siyasi partiler, yeni bir hükümet kurmanın aldığı zaman bakımından dünya rekoru kırdı. Irak'ta 7 Mart'ta yapılan seçimlerden sonra hala hükümet kurulamazken, uzmanlar partilerin bir anlaşmaya varmasının daha uzun zaman alacağı tahmininde bulunuyorlar. Hollanda'da 1977'de, bir koalisyon hükümeti üzerinde mutabakata varılması 208 gün almıştı. Irak'ta ise seçimlerden bu yana şimdiden 209 gün geçti. Ülkedeki Şii koalisyon dün, Başbakan Nuri El Maliki'nin yeni hükümet başkanı olması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Ancak, Maliki'nin Hukuk Devleti koalisyonuyla radikal Şii din adamı Mukteda Sadr'ın Irak Milli İttifakı'nın oluşturduğu Milli İttifak'ın, Maliki'nin başbakanlığı konusunda meclisten onay alması için 4 oyu eksik. Seçimi kıl payı kazanan eski başbakan İyad Allavi'nin Irakiye bloğu, Maliki'nin başbakanlığına karşı çıkacağını bildirmişti. Irak'ta, yalnız hükümetin kurulması değil seçim sonuçlarının açıklanması da uzun zaman aldı. Seçim sonuçları, onlarca itiraz ve şikayet nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra resmiyet kazandı. Sünni Arapların oylarını alan Allavi'nin bloğu mecliste 91 sandalye kazanırken, Maliki tarafının bundan sadece 2 sandalyesi eksik. Bu sebeple, taraflardan biri çoğunluğu sağlayacak kadar oya sahip bir koalisyon kuramıyor. Bu durumda bile, ne Maliki ne de Allavi "ülkenin selameti için yarıştan çekilmeye" yanaşmıyor.