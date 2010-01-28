Bu çorapları mikrodalga fırında ısıtıp giyin

T24 - Ayakları çok üşüyenlere müjde. Bir firmanın İngiltere'den getirttiği farklı renk ve koku tercihi bulunan çoraplar mikrodalga fırında ısıtılıp giyiliyor.





Bir firmanın özellikle soğuk kış günlerinde ayakları üşüyenler için İngiltere'den ithal ettiği özel çoraplar, mikrodalga fırında ısıtıldıktan sonra giyiliyor.



Farklı renk ve koku seçenekleri bulunan çoraplar, içlerinde bulunan ve mikrodalga fırında ısıtılan buğday keseleri sayesinde ayakları sıcacık tutuyor.



Çorapları Türkiye'ye getirerek internet sitesi aracılığıyla satan firmanın yetkilisi Güçlü Gökozan, sıcak çorapların, mikrodalga fırında ısıtılmak için tasarlanan özel ürünler olduğunu belirtti.



Ürünün bazı çeşitlerinin doğrudan, bazılarının ise içindeki buğday keselerinin çıkarılıp mikrodalga fırında ısıtıldığını ve tekrar çorabın içine yerleştirildiğini anlatan Gökozan, ''Bu sıcak çoraplar, üşümüş ve yorgun ayaklar için harika bir çözüm. Ancak bu kadarla da kalmıyor. Ayaklardaki eklem ağrılarını hafifletmek ve kan dolaşımını hızlandırmak için de yardımcı oluyor. Her modelin içinde bulundurduğu esansla da çoraplar mis gibi kokuyor'' dedi.



Gökozan, altı farklı modeli ve beş farklı esans seçeneği bulunan ürünün 43'e kadar olan ayak numaraları için tek boy olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: ''Bu çoraplar İngiltere'de, bir İngiliz firmanın kendi fabrikalarında özel olarak üretilmektedir. En ilginç ürünleri dünyanın çok çeşitli yerlerinden getirterek müşterilerimize sunuyoruz. Özellikle 'soğuk günlerde sıcak çoraplar' gibi hem esprili hem de çok kullanışlı bir ürünün çok ilgi çekeceğini ve rağbet göreceğini düşündük. Nitekim de öyle oldu. Özellikle yılbaşında hediye olarak da çok satıldı. Soğuk günlerin en çok sipariş edilen ürünlerinden biri oldu. Ürün, mikrodalgada ısıtılarak kullanılmak üzere tasarlandığı ve soğuk günlere özgü olduğu halde, havaların en sıcak olduğu Ağustos aylarında bile çok ilginç bir ürün olması dolayısıyla iyi satış yaptı.''



Bu ürüne meraklı gençlerin çok büyük ilgisinin olduğunu vurgulayan Gökozan, ''Onlar ya kendileri ya arkadaşları ya da anneleri veya anneanneleri için sipariş veriyorlar. İnterneti ve bilgisayarı kullanmayı bilmeyen nineler ve teyzeler bile telefonla arayarak sipariş verdiler'' dedi.