Bu çocukların mağduriyetinin hesabını kim verecek?

T24 - Nimet Çubukçu, 3 yıl önce Hüseyin Çelik’in uygulamaya koyduğu üç aşamalı SBS’yi kaldırdı. Sınava eskisi gibi sadece 8. sınıfta girilecek. Bu yıl sınava giren 6. sınıflar, 7. ve 8. sınıfta da SBS’ye girecek. 2010-2011’de 6. sınıfa başlayanlar sınava girmeyecek.



Sadece 8. sınıfların katıldığı OKS, Ekim 2007’de “öğrencilerin hayatını sınava bağladığı, fırsat eşitliğine aykırı ve disiplinsiz olduğu” gerekçesiyle dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından kaldırıldı. Yerine “dershanelere bağımlılığı azaltacağı” gerekçesiyle üç aşamalı SBS getirildi.



Bu sistem de 2007-2008 öğretim yılında uygulamaya konulduktan 3 yıl sonra kaldırıldı. Çelik, kendi projesinin kaldırılmasıyla ilgili olarak, “yorum yapmak istemediğini” söyledi. Bakan Nimet Çubukçu, dün düzenlediği basın toplantısında öğrencilerin sınav odaklı sistemden kurtarılması, stres ve kaygıdan uzaklaştırılmaları amacıyla sistemin değiştirildiğini açıklayarak şu bilgileri verdi:





Kademeli kaldırılacak



“Üç sınavlı sistemin okul dışı kaynaklara yönelimi artırdığına, okulun eğitim sistemindeki merkeziliğini kaybetmesine yol açtığına ve çocukların sosyo-psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilediğine yönelik kamuoyunda uzlaşı var. Yapılan araştırmalar doğrultusunda SBS’nin olumlu ve olumsuz etkileri tespit edildi.



SBS 6. ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırıldı. Bu yıl 6. sınıfta sınava giren öğrencilerin eğitimleri SBS’ye göre planlandı. Sınav sadece 8. sınıfta yapılacak ve 8. sınıf konularından sorumlu olunacak.





Bayram hediyesi



2010-2011 eğitim-öğretim yılında 6. sınıfa başlayan öğrenciler sınava girmeyecek, bu öğrenciler 2011-2012 yılında da 7. sınıf öğrencisi olarak sınava girmeyecek. Bu yıl SBS’ye giren 6. sınıf öğrencileri 7. ve 8. sınıflarda SBS’ye girecek. Bu yıl 7. sınıfta olup SBS’ye katılan öğrenciler eski sisteme uygun olarak 8. sınıfta sınava girip ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek. Bu OKS’ye dönüş olarak algılanmamalı.



Öğrenciler sınav odaklı sistemden, aşırı stres ve kaygıdan uzaklaşacak ve velilerin sırtındaki ekonomik yük kaldırılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarımız bayram hediyesi olarak SBS’nin kaldırılmasını istemişlerdi. Yeni düzenlemenin eğitim sistemimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.



Bugüne kadar SBS’ye girenlerin hak kaybı olmayacak. Gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren yeni sisteme göre bazı derslerin saatleri azaltılacak. Getirdiğimiz sistemin dershanelere yönelimi minimuma indireceğini düşünüyorum. Liselerin tamamının anadolu liselerine dönüştürülmesinden sonra ortaöğretime sınavla geçiş olmayacak, okul başarı sistemiyle geçiş olacak.”





Veli ve öğrenciden Çubukçu’ya tepki



SBS sisteminin, bu yıl sınava giren 6. ve 7. sınıflar için devam etmesine öğrenciler tepki gösterdi. İşte tepkiler...



Ankara Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu öğrencisi Begüm Aydoğan, bu yıl 6. sınıf SBS’ye katıldığını ve 1 yanlışı olduğunu belirtirken, 7 ve 8. sınıfta da SBS’ye girecek olmasına tepki gösterdi.





‘Gereksiz bir uygulama’



Begüm Aydoğan, “SBS çok gereksiz bir uygulama. Bize haksızlık yapıldı. Sayın Bakan’ın bizim için de sınavları kaldırması gerekirdi. Keşke bu sene de yapılmasaydı. SBS uygulanmayıp OKS kalsaydı. Ben de 1 sınava girerdim. Şimdi boş yere iki sene daha dershaneye gideceğim. Boşuna stres yaşayacağım” dedi.



Mühendis annesi Leman Aydoğan ise okul başarı puanlarının hesaplanma sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirtirken, “Kızımın sınavda bir yanlışı vardı ancak okul başarı puanları, okul birincilerine göre hesaplanıyor. Bu da kızımı sınavda iki yanlış yapmış gibi gösterdi. İki yıl daha çocuğumu dershaneye göndereceğim. Kızımın suçu ne” diye sordu.





‘Dershaneler zengin oldu’



Gülten Muharrem Pakoğlu İlköğretim Okulu öğrencisi Efe Yalım, bu yıl 7. sınıf SBS’sine girdiğini belirtirken, “Üç sınavlı sistem dershaneleri zengin etti. Üç sene stres olunacağına şimdi bir sene stres olacak öğrenciler. Dershane yerine okuldaki kurslar daha iyi. Kendi öğretmenlerimizden ders alıyoruz. Tek sınav daha iyi olacak” dedi.



Velisi Nilgül Yalım da Efe’yi yalnızca 6. sınıfta dershaneye gönderdiğini söylerken, “Bu sene göndermedim gelecek sene de göndermeyeceğim. Eğer bu konuda bir veli maddi veya manevi tazminat davası açarsa ben de açarım” diye konuştu.



Özel Samanyolu İbrahim Avcı İlköğretim Okulu öğrencisi Safa Karaca, bu yıl 7. sınıf SBS’sine girdiğini belirtirken, “SBS sistemi tek aşamalı sınav sistemine göre çok daha iyi. Tek sınavda bütün senelerin sorusu gelecekti. Üç sınavda, hangi sınıftaysak oradan sorular çıktı” dedi.





‘Bence hiç sınav olmamalı’



Mali müşavir babası Burhan Karaca ise “Bizim çektiğimiz bize kaldı. Kızım liseye girdi iki sene onunla uğraştık. Şimdi Safa ile uğraşıyoruz. Veli olarak hafta sonumuzu değerlendiremedik. Çocuklar çocukluğunu yaşayamadı.



Sürekli at yarışı gibi sistem devam etti. Keşke hiç SBS getirilmeseydi OKS kalsaydı. Her sene ikisini de dershaneye gönderdim. Maddi yönden ziyade manevi yönü çok baskılıydı. Bence hiç sınav olmaması lazım not ortalamasına göre liselere girilmeli” diye konuştu.





İşte yeni sistem



* 2010-2011 öğretim yılında 7. ve 8. sınıftakiler ile 2011-2012 öğretim yılında 8. sınıfta olanlar eski sisteme göre SBS’ye girecek. 2010-2011’de 6’ya başlayan ve 2011-2012’de 7’de okuyacak olanlar SBS’ye katılmayacak.

* Yılsonu Başarı Puanı (YBP) hesaplanacak. YBP, öğrencinin her dersten aldığı yılsonu puanının haftalık ders sayısı ile çarpımlarının toplamının, haftalık ders sayısına bölünmesiyle elde edilecek. Puan 100’lük sistemde hesaplanacak.

* Liselere yerleştirme, Ortaöğretime Yerleştirme Puanı’na (OYP) göre yapılacak. OYP hesaplanırken öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıf YBP’leri değerlendirmeye alınacak. OYP içinde YBP’lerin etkisi yüzde 30, SBS’den alınan puan yüzde 70 oranında etkili olacak. Daha önceki sistemde OYP içindeki YBP’nin etki oranı yüzde 25’ti.

* 8. sınıf sonunda tercih başvurusu alınacak, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

* SBS’ye katılım zorunlu olmayacak. SBS’ye katılmayan öğrencilere, o yılın en düşük puanı verilerek, OYP’si hesaplanacak.

* SBS, haziran ayında yapılacak.

* Daha önce olduğu gibi din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını azınlık öğrencileri yanıtlamayacak.

* Türkçe ve matematik testlerinin ağırlığı 4, fen bilgisi ve sosyal bilimler testlerinin ağırlığı 3, yabancı dil testinin ağırlığı 1 olacak.

* Sınavla eskiden olduğu gibi fen, sosyal bilimler, anadolu, anadolu öğretmen, anadolu imam-hatip, anadolu teknik, anadolu meslek, sağlık meslek, denizcilik, tapu kadastro, adalet meslek gibi liselere öğrenci yerleşecek.

* Yurtdışında MEB’e bağlı olmayan herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören öğrenciler isterlerse SBS’ye katılabilecek. Bu öğrencilerin yerleştirmesinde, YBP dikkate alınmayacak.





'Okullarda sessizce sınavlar yapılacak'



MEB’in yeni sistemle ilgili yaptığı toplantılara katılan Uğur Dershanesi Genel Müdür Yardımcısı Turgay Polat, Çubukçu’nun açıklamasının aksine yalnızca 8. sınıftan soru çıkmayacağını savunarak şöyle konuştu:



“Üç sene önce büyük umutlarla getirilen sistem yerine çelişkili bir sistem getiriliyor. SBS’de 8. sınıftan sorular olamaz. 8 yılın müfredatından sormak zorundalar. Bu yıl 7. sınıf SBS’sinde 6. sınıftan 12 soru vardı. MEB yerleştirmeyi 8. sınıftaki SBS’ye göre yapacak. Ancak 6. ve 7. sınıfta okulların başarısının ölçülmesi amacıyla sınavlar sürdürülecek. Okullarda sessizce, takvime bağlı olmadan sınavlar yapılacak. Bu sınavlar okulları ölçmek için yapılacak.”





Eğitim-Sen: Veliler dava açabilir



Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, üç aşamalı SBS’nin ailelerde maddi ve manevi mağduriyetler yarattığını belirterek, “Veliler, maddi kayıpları için tazminat davası açabilir. Hukuk büromuz, velilerin suç duyurusunda da bulunup bulunmayacağını değerlendiriyor. Hem aile hem öğrencinin manevi kaybı telafi edilemeyecek. 6. sınıfta SBS’ye girenler yeni sistemin en büyük mağduru. Yapılan yanlışın devlette hesabı verilmeli. Çelik’in hesap vermesi gerekir. Çubukçu, mağduriyeti üçte iki oranında azalttı ama yine bir değişiklik yok” dedi.





SBS'lere 8.3 milyon öğrenci katıldı



Üç yıl önce getirilen sistem değiştirilene kadar SBS’lere toplam 8 milyon 317 bin 347 öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin yıllara göre dağılımı şöyle:



* 2008’de OKS son kez yapılmış, sınava 905 bin 930 aday girmişti. 2008’de 6. sınıflardan 991 bin 573, 7. sınıflardan 990 bin 774 öğrenci SBS’ye katılmıştı.

* 2009’daki SBS’lerde yaklaşık olarak 6. sınıflardan 1 milyon 100 bin, 7. sınıflardan 1 milyon 50 bin, 8. sınıflardan 1 milyon 30 bin öğrenci ter dökmüştü.

* 2010’daki SBS’lere ise yaklaşık olarak 6. sınıflardan 1 milyon 80 bin, 7. sınıflardan 1 milyon 60 bin, 8. sınıflardan 1 milyon 15 bin aday katılmıştı.





Serbest kıyafet ‘pilot’ olacak



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, okullarda “serbest kıyafet uygulamasının ne zaman başlayacağı” konusundaki soruya karşılık olarak, önümüzdeki yıl bazı illerle bu konuda pilot çalışma yapılacağını belirterek, “Bu uygulamadan ne tamamen vazgeçildi ne de çok uzun vadeli bir plan. Önümüzdeki yıllarda her şeyden önce belki de mavi önlüğün kaldırılmasıyla hızlı şekilde başlayarak, fakat ailelerin de bunu almış olduklarını öngörerek herhangi bir ekonomik yük getirmeden bu geçiş sistemini sağlayacağız” dedi.



Kaç çocuk mağdur oldu?CHP’nin öğretmen kökenli Grup Başkanvekili Muharrem İnce, SBS’nin kaldırılması kararıyla ilgili şu yorumu yaptı:



“AKP’nin eğitim politikalarıyla ilgili bir kitap yazmıştım, ‘1 ileri 5 geri’ diye. AKP’lilerin büyük reform diye sundukları SBS modeli 970 günde çöktü. Kaç çocuk bu yanlışın mağduru oldu? Şimdi bunun hesabını kim verecek? Hüseyin Çelik mi, Başbakan Erdoğan mı? Gömleklerini değiştirdiklerini biliyorduk, eğitimde de sürekli reform değiştiren bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız.”





Çelik, yorum yapmadı



Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kendi projesi olan üç sınavlı SBS’nin kaldırılması ve tekrar tek sınavlı eski sisteme dönülmesiyle ilgili olarak, “yorum yapmak iste-mediğini” söyledi.