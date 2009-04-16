Bu çocuk 26 yaşında!

2 yaşındaki bir çocuk bedeniyle yaşayan 26 yaşındaki adam, doktorları şoke etti. Hindistan'ın kuzeyindeki Maghalaya kentinde yaşayan Jerly Lyngdoh, dünyanın en garip tıp vakaları arasına girdi.



Bir süre önce kentin kenar mahallelerinde sağlık taraması yapan doktorlar, Lyngdoh ailesinin evine girince 2 yaşındaki bir çocukla karşılaştıklarını sandılar ve hemen muayene etmeye hazırlandılar. Öncelikle "Ağzını aç, aaaaaaa de" dediler.



Ancak "2 yaşındaki minik" ağzını açtığında doktorlar şoke oldu. Çünkü 2 yaşındaki bir çocukta bulunması imkansız olan 32 dişi de ortaya çıktı. Bu işte bir terslik olduğunu anlayan sağlık ekibi ilk şoku üzerinden atınca, akıl almaz durumu kavradı.



Sadece 9.9 kilo ağırlığında ve bir metreye bile ulaşmayan 89 santim boyunda, 2 yaşındaki bir çocuğun bedenindeki kişi aslında 26 yaşına basmıştı. Jerly Lyngdoh adındaki kişi, oldukça kalın bir sesle ismini ve hiç büyümediğini onu şaşkın bir halde dinleyen doktorlara anlattı. Ailesi de durumu doğruladı.



Daha sonra Jerly Lyngdoh'ı ayrıntılı bir şekilde muayene eden Dr. J. Ryndogh, "O gerçekten 26 yaşında. Ancak büyüme hormonu salgılayan hormonal bezi çalışmıyor. Cüce sayılamaz çünkü onların özellikleri farklı. Yani cücelikte, yetişkin özellikler noksan olmuyor. Oysa Jerly Lyngdoh'ın tek yetişkin özelliği dişleri ve sesinin biraz kalınlaşmış olması. Jerly Lyngdoh tıpta çok ayrı bir vaka" dedi.





