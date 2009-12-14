Bu çoban ülkeyi bölecekti

T24 - Anayasa Mahkemesi’nin siyasi yasak getirdiği 37 DTP’li arasında, iddianamede Şırnak İl Örgütü yöneticisi olarak gösterilen Abdullah İsnaç da var. Oysa İsnaç, sokakta başıboş inekleri toplayan bir çoban...



Taraf gazetesinden Abdurrahman Ermiş'in haberine göre DTP hakkında kapatma kararı veren Anayasa Mahkemesi’nin siyasi yasak getirdiği 37 kişi arasında Şırnak’ta başıboş hayvanları toplayan bir belediye işçisinin de bulunduğu ortaya çıktı.



Beş yıl siyasi yasak getirilen Abdullah İsnaç, Şırnak Belediyesi’nde bir taşeron şirketinin elemanı olarak sokaklarda başıboş gezen inekleri topluyor. Bunun dışında zaman zamanda belediye çalışanı olarak parke taşı döşüyor. İsnaç, sadece DTP üyesi olduğu halde DTP hakkında açılan kapatma davasının iddianamesinde “DTP Şırnak il yöneticisi” olarak geçiyor.



Haşim Kılıç açıklamıştı



Önceki gün DTP’yle ilgili kararı açıklayan Anayasa Başkanı Haşim Kılıç, beş yıl siyasi yasak getirilen isimler arasında çoban Abdullah İsnaç’ın adını da saydı. İsnaç, “terör örgütü propagandası” yapmakla suçlanıyor. İddianamenin 78. sayfasında Abdullah İsnaç hakkında şu ifadeler kullanılıyor: “02.12.2006 tarihinde Şırnak ilinde düzenlenen yasadışı gösteriye katılan DTP İl Başkanı İzzet Belge ve yönetici Abdullah İsnaç’ın terör örgütünü övücü nitelikte konuşmaları ve yasadışı slogan atmaları nedeniyle oluşan terör örgütünün propagandasını yapmak suçu nedeniyle açılan kamu davası halen Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2007/81 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir...”