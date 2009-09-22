Bu çiğköfte altın değerinde

Bursa'da bir esnaf, doğum günü sebebiyle yapmış olduğu çiğköftenin içine altın koydu.

Çiğköteyi evlerine götüren bazı vatandaşlar altını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Maksem Caddesi üzerinde bulunan çiğ köfteci Cevdet Büyükyıldırım, doğum günü sebebiyle müşterilerine bayram sürprizi yaptı.

15'er adetlik çiğ köfte kaplarının bazılarına çeyrek altın koyan Büyükyıldırım, Ramazan Bayramı'nda müşterilerini sevindirmek istedi. İçinde altın olduğunu bilmeyen bazı vatandaşlar ise altını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Evine götürdüğü çiğ köftenin içinde altını gören bir vatandaş ise, ertesi gün Büyükyıldırım'ın yanına geldi.

Altının yanlışlıkla çiğ köfte kabının içine konulduğunu zanneden müşteri, gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bayramda müşterilerini memnun etmek için böyle bir uygulamaya baş vurduğunu ifade eden Büyükyıldırım, "Yaptığım çiğ köfteleri bazen müşterilerime ve küçük çocuklara bedava veriyorum. Hayrısever bir esnaf olarak, Ramazan Bayramı'nda farklı bir uygulama yapmak istedim. Müşterilerimin haberi olmadan çiğ köfte kaplarından bazılarının içine çeyrek altın koydum. Müşterilerimi şaşırtmak için onlara çiğ köftenin içinde altın olduğunu söylemedim. Vatandaşların sağlığını düşündüğüm için altını çiğ köfte kabının bir kenarına, hijyenik bir kutunun içine koydum.

Hatta bayan bir müşterim, altını yanlışlıkla kabın içine koyduğumu zannederek yanıma geldi. Bende doğum günü sebebiyle müşterilerime sürpriz yapmak istediğimi söyledim. Bayan müşterim altının sahibi olduğu için çok sevindi" diye konuştu.

Altının sahibi olan bayan mişterinin ise sevinci gözlerinden okunurken, altını şimdilik saklayacağını ve ilerde bunu değerlendireceğini söyledi. Büyükyıldırım, doğum günü sebebiyle yapmış olduğu 70 adet çiğköfte kabından 5'inin içine çeyrek altın koydu.