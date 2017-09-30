Bu çiçeği koparmanın cezası 38 bin lira

Avrupa ve Türkiye'nin en zengin doğal alanlarından Akdeniz sahilleri, endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan Likya kum zambaklarıyla süslendi. Önceki yıllara göre giderek azalan kum zambakları, bilinçsiz sahil kullanımı ve kökleyip götürenler yüzünden yok olduğu kaydedildi. Bu sebepten Likya kum zambaklarını koparan veya yayılış alanlarına zarar veren kişi veya kişilere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 2 bin 872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 38 bin 751 TL idari para cezası uygulanıyor.

Fethiye'den Antalya'nın doğusuna kadar her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ayının ortalarına kadar Akdeniz sahillerini süsleyen ve endemik bir tür olan Likya kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu, hem görüntüsüyle Akdeniz sahillerini süsleyen Likya kum zambakları, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösteriliyor.



Koruma altına alınma kararı da bulunan ve Fethiye'den Antalya'nın doğusuna kadar sahil şeridindeki kumsallarda açan Likya kum zambağı, sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımları, şezlong ve benzeri yapılarla sahillerin doldurulması, çadırcılar, artan otel inşaatları gibi nedenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor. Bazı vatandaşlar ise sahillerde gördükleri Likya kum zambaklarını kökleyip evlerinin bahçesine götürüyor.

Araçlar plaja yol yapmış

Antalya'da Çıralı, Kemer, Kumluca, Kaş gibi pek çok sahilde bilinçsiz plaj kullanımları ve turizm baskısı nedeniyle giderek azalan Likya kum zambaklarının Lara kumullarında TRT kampı yakınındaki alanda önemli bir yayılış gösterdiği belirlendi. Burada yüzmeye, balık tutmaya ve pikniğe gelen vatandaşların araçlarıyla kum zambaklarının içinden geçerek, yayılış alanının yola çevrildiği ve zarar verdikleri görüldü.





Lara kumullarındaki kum zambakları, bazı duyarlı kişiler tarafından korunmaya çalışılıyor. Lara kumullarının uzandığı Aksu İlçesi Kemerağzı bölgesindeki Gaye Sitesi'nin başkanı Fehmi Özcan, 3-4 sene önce buradaki halk plajını kendilerinin işlettiğini belirterek, "O dönemde burası Likya kum zambaklarıyla doluydu. Koruma altına alarak kimseyi dokundurtmuyorduk. Belediye bizden aldıktan sonra buradaki kum zambaklarını önüne gelen aldı ve çok az kaldı. Kalanları da koruma altına alındı. Bunların korunması için çabalıyoruz" dedi.



Bu bölgede 9 yıldan bu yana oturduğunu belirten Fehmi Özcan, nesli tehlike altındaki ve sadece sahile özgü bu bitkileri önüne gelen herkesin kökleyip götürdüğünü söyledi. Kökleyen kişilere sorduklarında ise 'Bahçemize dikeceğiz' gibi yanıtlar aldıklarını anlatan Özcan, "Bu bitki bu sahillere özgü ve bahçede yetişmez. Koruma altındaki bir tür ve götürülmemesi gerekiyor. Otellerin kullandığı plajlarda da var. Otellerin de halk plajındakilerin de koruma altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

Koparma ve zara evrmenin cezası 38 bin lira

Yapılan bilimsel çalışmalarda da plajlardaki turizm baskısı nedeniyle ciddi tehdit altındaki Likya kum zambaklarını koparan veya yayılış alanlarına zarar veren kişi veya kişilere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı 2 bin 872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 38 bin 751 lira idari para cezası uygulanıyor. (DHA)