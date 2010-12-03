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Bu Cem’den türkücü olur

Av Mevsimi”nin galası önceki akşam Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı...

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Yavuz Turgul’un “Gönül Yarası”ndan altı yıl sonra çektiği “Av Mevsimi”nin galası önceki akşam Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.

Aylardır merakla beklenen, şener şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Melisa Sözen ve Okan Yalabık’ın rol aldığı filmin galasına ilgi büyüktü. Ekip, galanın başlamasına 5 dakika kala koruma ordusu eşliğinde salona girdi.


Çok güzel söylemiş   

Galaya damgasını vuransa, filmde ıdris adlı cinayet masası polisini canlandıran Cem Yılmaz’ın okuduğu türkü oldu. Galaya katılanlar arasında bulunan Arif Sağ, hem film hem de Yılmaz’ın performansını övdü: “Son dönemde seyrettiğim en güzel filmlerden biri... Demek Türkiye’de de polisiye filmi çekilebiliyormuş. Cem de türküyü çok güzel söylemiş. Biraz çalışırsa adam olur.”


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