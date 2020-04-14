"Bu bir saatli bomba": Koronavirüs salgını, New York'taki evsiz barınaklarını vurdu

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Dünyada pandeminin merkezi haline gelen ABD'de en çok yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü eyalet olan New York'ta ölümcül virüs evsiz barınaklarını da vurmaya başladı.

ABD Evsiz Servisleri Departmanı'na göre New York'ta pazar günü itibariyle belediyeye ait barınaklarda kalan 23 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Barınaklarda kalan 371 kişide de yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Tespit edilen vakalardan yüzde 80'inin evli olmayan yetişkinlerin kaldığı barınaklardan olduğu bildirildi.

Covid-19 salgınının hapishane ve evsiz barınakları gibi kapalı ve kalabalık yerlerde çok hızlı yayıldığı biliniyor. Bu sebeple New York Şehri'nde belediye turist yokluğunda boş kalan otellerde oda kiralayıp barınaklarda kalan evsizleri buralara yerleştirmeye başladı. Şu ana kadar otellere 3 bin 500 kişi yerleştirildi. Belediye başkanı Bill de Blasio, bu ay bitmeden 2 bin 500 kişinin daha otel odalarına yerleştirileceğini bildirdi.

New York Times'ın aktardığına göre salgın sebebiyle eyaletteki Rikers Cezaevi'nden çıkarılan bazı mahkûmlar evsiz barınaklarına yerleşmek zorunda kaldı ve barınaklarda kalan kişi sayıları çok yüksek seviyelere ulaştı.

Legal Aid Society'den avukat Joshua Goldfein, "Bütün bu sistemler aynı anda çöktüğü zaman birçok zorlu durumlar karşı karşıya kalınacak. Bu bir saatli bomba" dedi.