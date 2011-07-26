Bu, bir reyting meselesidir

Çağnur Öztürk

cozturk@doganburda.com

Dün Star TV’de sunuculuğunu Hürriyet Gazetesi yazarı İpek Durkal ve Yelda Kırçuval’ın yaptığı Duymayan Kalmasın adlı bir magazin programı başladı.Magazin deyince tabii ünlüler, ünlülerin yaşantıları yaptıkları v.b yer alıyor.Belgesel değil de magazin izleyenler için! ‘Duymayan Kalmasın’, hafta içi her gün 16.45’te Star Tv’de olacak.İlk programda İpek Durkal’ı daha başarılı buldum, daha hakimdi, kendine güvenliydi, Yelda Kırçuval ise nereye bakacağını, elini kolunu nereye koyacağını bilemiyordu, acaba bir hata yapar mıyım telaşındaydı… ilk gün heyecanından olsa gerek.Bu formatı ilk olarak yapanlar Şenay Düdek ve artık magazini bırakan, farklı bir formatla program sunan Müge Anlı idi. Çok ses getirmişlerdi… Daha sonra şarkıcı Cenk Eren ile Şenay Düdek devam etti aynı formatta, malum bir format tutunca hemen türevleri çoğaltılıyor diğer kanallar tarafından, farklı isimler aynı formatta farklı kanallarda program yapmaya başladılar. Ekranlarda gündüz kuşağı magazin programcılığı furyası böyle baş gösterdi. Aralarında en dikkat çekeni ise son dönemlerde Kanaltürk’te ekrana gelen Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in sunduğu 2.SAYFA.Yani, Duymayan Kalmasın da bu formatın türevlerinden…Veee program akıllıca, çok konuşulacak bir çıkış yaparak daha ilk programda magazinin zirvesine oturdu. Survivor’dan sonra kayıplara karışan ve para almadan televizyona çıkmam diyen Nihat Doğan’ı konuk ettiler...Pazarlıklar sonrası program için 50 bin TL aldığı konuşuluyor.Nihat Doğan, için Survivor’ı kazanmaması daha hayırlı oldu belki de böylece Survivor sonrası artan popülaritesini kazanca dönüştürmeyi planlamaya başladı. Survivor sonrası kayıplara karışarak merak uyandırdı, herkes Nihat Doğan’ın konuşmasını beklerken o konuşmadı ve stratejisini hayata geçirmeye başladı.Survivor ödülünden daha fazlasını kazanacaktır bu gidişle çünkü onun olduğu yerde reyting olacağı da kesin.Vee programda Nihat Doğan çok talep gören özlü sözlerine kaldığı yerden devam etti.‘İt iziyle kurt izi karışmış’ ‘Balın tadını almamış insanlara balın tadını anlatmak ne kadar zorsa bizim vatan sevgimizi anlatmak da o kadar zor’. Bundan böyle artık Nihat’ın değerli özlü sözlerine halkının ulaşabilmesi için yapımcıların para vermesi gerekiyor.Nihat güzellik yapsın ve özlü söz başına değil de toplu bir özlü söz indirimi yapsın artık ne diyeyim.Bu da benden Nihat Doğan’a, bedavadır!“... ne gördüğümüzü söylememiz boşunadır; çünkü gördüğümüz, söylediğimizin içine hiçbir zaman yerleşmiş değildir.”(M. Foucault)