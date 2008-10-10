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Bilim / Teknoloji

Bu bilgisayarları 'hack' etmek olanaksız!

Dünyanın, şifresi kırılamayan ilk kuantum şifreleme teknikli bilgisayar ağı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen bir bilimsel konferansta tanıtıldı.

10 Ekim 2008 03:00

Dünyanın, şifresi kırılamayan ilk kuantum şifreleme teknikli bilgisayar ağı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen bir bilimsel konferansta tanıtıldı.

Viyana’daki 6 noktayla yakındaki Saint Pölten kentini 200 kilometre standart fiberoptik kablo kullanılarak bağlayan şebekede kullanılan quantum şifreleme tekniği, bugünün bilgisayar ağlarında kullanılan güvenlik sistemlerinden tamamıyla farklı bir uygulama.

Güvenlik için, dışardan girenlerin şifresini kırmalarının zor, ancak yeterli bilgisayar kaynağı ve zaman verildiğinde olanaksız olmayan karmaşık matematik uygulamaları yerine kuantum kuramının yasalarını kullanan kuantum sisteminin kullanıldığı güvenlik sistemine sızmanın olanaksız olduğu belirtiliyor.

Avusturyalı bilim adamlarının geliştirdiği bu sistem, aralarında Amerikan bilgisayar devi IBM ile dünyanın türlü üniversitelerinden konuyla ilgili araştırmacıların katıldığı konferansta tanıtıldı.

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