Bu belgeler Dişli’yi zorlar



AKP’li Dişli hakkında yeni belgeler açıklayan CHP’li Kılıçdaroğlu, bir milyon dolarlık protokol için “ortağımın kredi teminatı” diyen Dişli’nin doğruyu söylemediğini iddia etti



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri’de bir arsanın imar durumuyla ilgili iş takibi karşılığında bir milyon dolar aldığını öne sürdüğü AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli hakkında yeni belgeler açıkladı.

Kılıçdaroğlu, TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyerek, gündeme getirdiği bir milyon dolarlık protokol ile ilgili olarak, Dişli’nin 30 saat sonra yaptığı, “Bu belge, daha önce ortağı olduğum Akademi Ofset A.Ş.’nin bir bankadan kredi kullanabilmesi için, bankaya teminat olarak bloke ettirdiğim birikimlerim nedeniyle, doğabilecek muhtemel risklere karşı imzalanmış bir protokoldür” açıklamasını çürüttü.



Banka ipotek yapmış

Kılıçdaroğlu, “Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Dişli hiçbir dönem Akademi Ofset A.Ş.’nin ortakları arasında yer almamıştır” dedi.

Kılıçdaroğlu, Silivri 2. Bölge Tapu Müdürlüğü’nde düzenlenen üç ipotek senedinin fotokopilerini de dağıttı. Buna göre, Akademi Ofset’in sahibi Mehmet Karasu’ya ait üç arsa üzerine, Denizbank tarafından 31 Ağustos 2006 ve 19 Eylül 2006 tarihlerinde ipotek konuldu ve üç arsanın değeri 7.7 milyon YTL olarak saptandı. Böylece şirketin bankadan aldığı 2.2 milyon dolar kredi karşılığında, 5.5 milyon doları bulan bir teminat gösterilmiş oldu.

Kılıçdaroğlu “Banka, verdiği kredinin karşılığında, iki katından fazla teminat almıştır. Bu belgeler Dişli’nin imzaladığı protokolün açıkça bir rüşvet belgesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bir ibret, bir utanç belgesidir” dedi.



Silivri 1. Noteri’nin, 19 Eylül 2006’da Karasu ve Tesco Kipa A.Ş. arasında düzenlediği gayrimenkul satış vaadi anlaşmasının fotokopilerini de dağıtan Kılıçdaroğlu, sözleşmede “henüz satın alınmamış bir arsanın imar durumunun nasıl değiştirileceği, inşa edilecek hipermarkete E5’ten giriş çıkış sağlanarak bu yolun imar planlarına işleneceği” taahhütlerinin bulunduğunu anlattı.



Kılıçdaroğlu, “Satıcı, yani Mehmet Karasu kendinden o kadar emin ki, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi halinde Tesco’ya 750 bin dolar cezai şart ödemeyi bile taahhüt etmiş. Çünkü Karasu, arkasında ‘dişli bir iş takipçisi’ olduğundan emindir” dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 18 Şubat 2005’de, “Eğer kendi atadığımız adam bu yolsuzluğu yapıyorsa, kafasını koparırız. Milletvekili arkadaşlarımız varsa, yolumuzu ayırırız. Varsa belge getirirsiniz, arkasını kovalarız” dediğini anımsatarak, şunları söyledi:



Erdoğan’a seslendi

“Bir haftadır genel başkan yardımcınız ve Sakarya Milletvekili Dişli’nin rüşvet belgesini ortaya koyuyoruz. Hukuku çalıştırın, Dişli’nin dokunulmazlığını kaldıracağınızı kamuoyuna açıklayın.”

Kılıçdaroğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Komisyonu Başkan Vekili Metin Karakaş, her ne hikmetse aynı zamanda Silivri Belediye Başkan Yardımcısı. İBB Başkanı Kadir Topbaş, bu kişinin malvarlığını kamuoyuna açıklamalıdır” dedi. Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a da Akademi Ofset’in son beş yılda ne kadar kurumlar vergisi ödediğini sorarak, “Bu şirketin kurumlar vergisi ödediğinden şüpheliyim” dedi.

