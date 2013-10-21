Bu bayram da yollar yine kan gölü; 8 günde 122 ölü, 700 yaralı!

Kurban Bayramı tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 122 kişi hayatını kaybetti, 700’den fazla kişi de yaralandı.



Kazalarda ölenlerin sayısı 120'yi aşarken, 700’den fazla kişi de yaralandı.

En çok ölümlü kaza bayramın ikinci günü yaşandı. Çarşamba günü yaşanan kazalarda 32 kişi hayatını kaybetti..

Sadece Şanlıurfa'daki kazada 7 kişi yaşamını yitirdi. Sivas'ta ise tek şeride düşürülen yoldaki kaza 8 kişinin hayatına mal oldu..

En fazla yaralanmalı kaza ise tatilin ilk günü meydana geldi. İlk günkü kazalarda 142 kişi yaralandı.

En çok kişinin tek kazada yaralanması bayramın üçüncü gününe denk geldi.

Ankara-Kırıkkale karayolunda üçü yolcu otobüsü 8 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Tatilin başladığı ilk haftasonu bayram tatili için Amasya'ya giden iki aileyi taşıyan kamyonet, Çorum'da kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobil 3 gence mezar oldu. İzmir'de de kontrolden çıkan otomobil bir aileyi yok etti. Kazada anne ve baba ile çocukları öldü.

Bayramın üçüncü günü Karabük'te yol kenarında yürüyen 3 kardeşe otomobil çarptı. Kardeşlerden ikisi kurtarılamadı.

Bayram tatilinin son gününde de kazalar can almaya devam etti. Konya'da düğün konvoyundaki kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Son 5 yılda 500'e yakın kişi bayram tatilinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybetti, 8 binden fazla kişi de yaralandı.