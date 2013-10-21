T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu bayram da yollar yine kan gölü; 8 günde 122 ölü, 700 yaralı!

Uyarı ve önlemler bu bayram da çare olmadı. Bayram tatilinin kaza bilançosu yine ağır oldu

21 Ekim 2013 11:13

Kurban Bayramı tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 122 kişi hayatını kaybetti, 700’den fazla kişi de yaralandı.
 
Kazalarda ölenlerin sayısı 120'yi aşarken, 700’den fazla kişi de yaralandı.

En çok ölümlü kaza bayramın ikinci günü yaşandı. Çarşamba günü yaşanan kazalarda 32 kişi hayatını kaybetti..

Sadece Şanlıurfa'daki kazada 7 kişi yaşamını yitirdi. Sivas'ta ise tek şeride düşürülen yoldaki kaza 8 kişinin hayatına mal oldu..

En fazla yaralanmalı kaza ise tatilin ilk günü meydana geldi. İlk günkü kazalarda 142 kişi yaralandı.

En çok kişinin tek kazada yaralanması bayramın üçüncü gününe denk geldi.

Ankara-Kırıkkale karayolunda üçü yolcu otobüsü 8 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Tatilin başladığı ilk haftasonu bayram tatili için Amasya'ya giden iki aileyi taşıyan kamyonet, Çorum'da kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobil 3 gence mezar oldu. İzmir'de de kontrolden çıkan otomobil bir aileyi yok etti. Kazada anne ve baba ile çocukları öldü.

Bayramın üçüncü günü Karabük'te yol kenarında yürüyen 3 kardeşe otomobil çarptı. Kardeşlerden ikisi kurtarılamadı.

Bayram tatilinin son gününde de kazalar can almaya devam etti. Konya'da düğün konvoyundaki kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Son 5 yılda 500'e yakın kişi bayram tatilinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybetti, 8 binden fazla kişi de yaralandı.

ETİKETLER

kurban bayramıtrafik kazasıtürkiyeölüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24